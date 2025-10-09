БНБ закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
На 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.
Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.
Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.
Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.
