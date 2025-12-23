БНБ ще отвори касите си в събота заради евромонетите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
След 1 януари: Кой град в България ще плаща най-висока сметка за вода?
Това е градът, където увеличението е най-осезаемо
Има засиления интерес на гражданите към стартовите пакети
БНБ ще отвори касите си в София в събота - 27 декември - заради засиления интерес на гражданите към стартовите пакети евромонети.
Желаещите ще могат да посетят централата на банката или касовия център в столицата от 8:30 до 15:45 ч.
Комплектите струват 20 лева и съдържат по 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.
