БНБ ще отвори касите си в събота заради евромонетите

БНБ ще отвори касите си в събота заради евромонетите

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Има засиления интерес на гражданите към стартовите пакети

БНБ ще отвори касите си в София в събота - 27 декември - заради засиления интерес на гражданите към стартовите пакети евромонети.

Историята на еврото - как се ражда единната валута

Желаещите ще могат да посетят централата на банката или касовия център в столицата от 8:30 до 15:45 ч.

Комплектите струват 20 лева и съдържат по 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

