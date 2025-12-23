БНБ ще отвори касите си в събота заради евромонетите

Има засиления интерес на гражданите към стартовите пакети

БНБ ще отвори касите си в София в събота - 27 декември - заради засиления интерес на гражданите към стартовите пакети евромонети.

Желаещите ще могат да посетят централата на банката или касовия център в столицата от 8:30 до 15:45 ч.

Комплектите струват 20 лева и съдържат по 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

