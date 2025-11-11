Безработицата в България за 2024 г. спада

В 52 региона в ЕС равнището на дългосрочна безработица е под 1%

Дългосрочната безработица обхваща безработните в продължение на 12 или повече месеца. Най-новите данни на Евростат показват, че през 2024 г. 4,2 млн. души в ЕС са били в дългосрочна безработица. В България е отчетен спад от 2,2%.

Броят на безработните варира в различните региони на Евросъюза

От 195-те региона в ЕС, за които има налични данни, 82 са регистрирали нива над средните за ЕС, 106 са имали нива под средните, а 7 са имали същия процент. Както и при общото ниво на безработица, едни от най-високите нива на дългосрочна безработица са наблюдавани в южните страни от ЕС и няколко от най-отдалечените региони на Франция.

Най-висока годишна дългосрочна безработица през миналата година е регистрирана в испанските градове-ексклави в Северна Африка - Мелиля (16,3%) и Сеута (15,8%), както и във френската отвъдморска територия Гваделупа (11,4%). Друг отдалечен френски регион - Реюнион, също отчита относително висок процент дългосрочна безработица (8,2%).

Три региона в Южна Италия имат нива на дългосрочна безработица от поне 8 на сто - Кампания (9,9%), Калабрия (8,3%) и Сицилия (8%).

В 52 региона в ЕС равнището на дългосрочна безработица е под 1%. Тези региони са концентрирани главно в Северна Белгия, Чехия, Дания (всичките 5 региона), Северозападна Унгария, Нидерландия (всичките 10 региона, за които има данни), Австрия и Полша, Малта също регистрира ниво под 1 на сто.

Най-ниският процент в ЕС - 0,4% е наблюдаван в 4 региона - съседните чешки региони Прага и Средночешка, както и провинциите Утрехт и Северен Брабант в Нидерландия.

Дългосрочната безработица в България през 2024 г. е на ниво 2,2 на сто, което е незначителен спад спрямо регистрираното през 2023 г. равнище от 2,3 на сто.

В страната ни през миналата година най-висока годишна дългосрочна безработица е регистрирана в Северозападния регион (5,8 на сто), следван от Северния централен регион (3,6 на сто).

Най-малко дългосрочно безработни лица през миналата година у нас е отчетено в Южния централен регион (1,2 на сто), Югозападния регион (1,5 на сто) и в Североизточния регион (1,6 на сто).

