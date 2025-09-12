Нови данни: Българите работят повече от средното за Европа

Как се определя заетостта в Европа?

Състоянието на пазара на труда в Европейския съюз през последните месеци е стабилен, но се наблюдават разлики между заетостта в отделните страни. Според последния доклад на Евростат, коефициентът на заетост сред хората на възраст между 20 и 64 години се е повишил до 76,2%. България надвишава средното ниво в ЕС с около 1% и е 77,2% за второто тримесечие на 2025 година, цитира БТА.

Как се определя заетостта в Европа?

Разглеждат се "трудовият резерв" и разширената работна сила. Трудовият резерт включва не само безработните, но и частично заетите, хората, търсещи работа, които не са в състояние да започнат веднага, както и тези, които са готови да работят, но не търсят активно. Той остава на ниво от 10,9% от разширената работна сила във възрастовата група 20-64 години. Това равнище не бележи промяна спрямо първото тримесечие на годината.

Разширената работна сила обединява всички заети и безработни лица, както и онези, които се стремят към работа, но не могат да започнат веднага, заедно с онези, които са налични за трудова дейност, но не търсят активно заетост. Тази предоставя пълна картина на трудовия потенциал и неизползваните ресурси на пазара на труда. Според българската методология, трудовият резерв включва основно икономически неактивни лица от съответната възрастова група и се измерва като част от населението.

Какви са данните са европейските държави?

В рамките на разглеждания период, най-съществено увеличение в коефициента на заетост е регистрирано в Латвия (+1,3 процентни пункта), следвана от Естония (+0,8 п.п.) и Белгия (+0,7 п.п.). В същото време в Нидерландия и Швеция нивото на заетост остава непроменено, докато в седем държави от ЕС се отчита спад. Най-осезаемо е намалението в Унгария (-0,5 п.п.) и Италия (-0,3 п.п.).

През второто тримесечие на 2025 г. около 3,1 милиона безработни лица на възраст между 15 и 74 години са успели да започнат работа. През същия период 6,8 милиона души (51,9%) остават безработни, а 3,2 милиона (24,3%) са напуснали работната сила – в това число пенсионери, учащи се, лица, ангажирани с домакинска работа и други.

