×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
Последвайте ни
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
БГ Бизнес Пълната трудова интеграция на бежанците може да увеличи БВП на България с 600 млн. евро

Пълната трудова интеграция на бежанците може да увеличи БВП на България с 600 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

През 2025 г. бежанците са допринесли с приблизително 471 млн. евро към БВП на България

Бежанците могат да допринесат с 600 млн. евро допълнителен растеж на българската икономика при пълноценното им интегриране на пазара на труда. Това показва проучване „Неизползваният потенциал от икономическата интеграция на бежанците в България“ на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и българската изследователска агенция ЕСТАТ. Изследването им оценява, че през 2025 г. бежанците са допринесли с приблизително 471 милиона евро към годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, като този принос би могъл да бъде  значително по-висок, заключват от двете организации, разработили съвместно аналитичен модел за оценка на икономическия потенциал от интеграцията на бежанците в пазара на труда. 

Това може да стане, ако чужденците в страната владеят известно ниво на познание на български език, ако квалификациите и уменията им бъдат признати в България и ако имат достъп до заетост, съответстваща на техните умения и опит.

“При сценарий за по-ефективно включване в пазара на труда, приносът на бежанците към българската икономика би могъл да се увеличи с още 600 милиона евро“, според изчисления в проучването. 

Испания триумфира на Мондиал 2026. Какво ще донесе световната титла на икономиката на страната?

Проучванията на ВКБООН сред бежанците показват, че много от тях се сблъскват с предизвикателства в България, които им пречат да разгърнат пълния си икономически потенциал, включително затруднения при откриването на банкови сметки и ограниченото признаване на издадените от правителството хуманитарни документи като валидни документи за самоличност.

Анализът също така определя приоритетни области за действие, включително разширяване на достъпа до обучение по български език и възможности за повишаване на квалификацията, намаляване на пречките пред достъпа до финансови услуги, както и преодоляване на обстоятелствата, които принуждават бежанците да търсят работа в неформални сектори на икономиката, предаде БТА.

Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри.

Испания триумфира на Мондиал 2026. Какво ще донесе световната титла на икономиката на страната?

Подкрепата за първоначалната интеграция също е важен фактор, особено за хора, които са били принудени да напуснат домовете си, често след като са преживели травма, загубили са източниците си на препитание, имуществото си и социалните си контакти и са пристигнали в България с ограничени ресурси, за да спасят живота си.  

Тези констатации показват, че мерките за подобряване на приобщаването на бежанците не само са от полза за самите бежанци, но и представляват икономическа възможност за приемащата страна. България може да се възползва в по-голяма степен от тази възможност, като подкрепи самостоятелността на бежанците и дългосрочните решения за тяхната интеграция, според изводите в изследването, чиито пълни резултати ще бъдат представени на 21 юли (вторник) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Инициативата е част от глобалната цел на ВКБООН „50 до 35“, която има за цел да подпомогне повече от половината от бежанците в световен мащаб, зависими от хуманитарна помощ, да постигнат самостоятелност до 2035 г. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата