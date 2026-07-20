Пълната трудова интеграция на бежанците може да увеличи БВП на България с 600 млн. евро

През 2025 г. бежанците са допринесли с приблизително 471 млн. евро към БВП на България

Бежанците могат да допринесат с 600 млн. евро допълнителен растеж на българската икономика при пълноценното им интегриране на пазара на труда. Това показва проучване „Неизползваният потенциал от икономическата интеграция на бежанците в България“ на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и българската изследователска агенция ЕСТАТ. Изследването им оценява, че през 2025 г. бежанците са допринесли с приблизително 471 милиона евро към годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, като този принос би могъл да бъде значително по-висок, заключват от двете организации, разработили съвместно аналитичен модел за оценка на икономическия потенциал от интеграцията на бежанците в пазара на труда.

Това може да стане, ако чужденците в страната владеят известно ниво на познание на български език, ако квалификациите и уменията им бъдат признати в България и ако имат достъп до заетост, съответстваща на техните умения и опит.

“При сценарий за по-ефективно включване в пазара на труда, приносът на бежанците към българската икономика би могъл да се увеличи с още 600 милиона евро“, според изчисления в проучването.

Проучванията на ВКБООН сред бежанците показват, че много от тях се сблъскват с предизвикателства в България, които им пречат да разгърнат пълния си икономически потенциал, включително затруднения при откриването на банкови сметки и ограниченото признаване на издадените от правителството хуманитарни документи като валидни документи за самоличност.

Анализът също така определя приоритетни области за действие, включително разширяване на достъпа до обучение по български език и възможности за повишаване на квалификацията, намаляване на пречките пред достъпа до финансови услуги, както и преодоляване на обстоятелствата, които принуждават бежанците да търсят работа в неформални сектори на икономиката, предаде БТА.

Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри.

Подкрепата за първоначалната интеграция също е важен фактор, особено за хора, които са били принудени да напуснат домовете си, често след като са преживели травма, загубили са източниците си на препитание, имуществото си и социалните си контакти и са пристигнали в България с ограничени ресурси, за да спасят живота си.

Тези констатации показват, че мерките за подобряване на приобщаването на бежанците не само са от полза за самите бежанци, но и представляват икономическа възможност за приемащата страна. България може да се възползва в по-голяма степен от тази възможност, като подкрепи самостоятелността на бежанците и дългосрочните решения за тяхната интеграция, според изводите в изследването, чиито пълни резултати ще бъдат представени на 21 юли (вторник) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Инициативата е част от глобалната цел на ВКБООН „50 до 35“, която има за цел да подпомогне повече от половината от бежанците в световен мащаб, зависими от хуманитарна помощ, да постигнат самостоятелност до 2035 г.