1 USD
1.1484 BGN
Петрол
107.17 $/барел
Bitcoin
$67,587.6
Бензинът "бухва" цената на козунака за Великден

bTV Бизнес екип

Каква е средната цена за козунак в София?

Докато войната в Близкия изток продължава с пълни сили, пазарът на горивата остава все така волатилен. Средната цена на дизела у нас достига 1,66 евро за литър според последните данни на НАП. За една седмица дизелът е поскъпнал с 6 цента, пише БНТ. Това обаче се отразява и на цените на хранителните продукти. Ще повлияели и на цената на козунаците преди Великден?

Поскъпването удря доставките

Снимка: Facebook

Поскъпването на горивата удря и бизнеса, основно в частта с доставките. Пед БНТ Невена Айвазова, собственик на пекарна:

"Има леко поскъпване по веригата, което се отразява на крайния продукт. Има леко поскъпване върху някой от суровините 10 - 20%. Предполагам, че ще има увеличение на яйцата, захарта. Предполагам, че и при маслото ще има малко увеличение. Дори формичките, в които печем козунака, са по-скъпи."

В София средната цена на козунака варира между 5 и 10 евро, като тук говорим за такъв без пълнеж или козунак с локум, стафиди или шоколад, а не бутиковите такива.

Хората също усещат поскъпването, потребители коментират, че има леко увеличение, но това няма да ги спре да напазаруват за празника.

Какво е дизайнерски козунак и защо струва 270 лева?

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия коментир, че покачването на цените на колонките все още не е кардинален проблем за никого:

"В момента все още е рано да гледаме някакви апокалиптични теории. Всеки януари доставчиците индексират с някакъв процент цените си, то в по-малка степен се отразява в потребителската инфлация."

Според търговци реакция на пазара и поскъпване на храните се очаква през следващата година.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Скрит рай в Гърция, за който мнозина не знаят: Термален спа център, водопади и плуване срещу 3 евро
Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Цената на лятното часово време: Как влияе смяната на часовника на бизнеса?

