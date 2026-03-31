Бензинът "бухва" цената на козунака за Великден

Каква е средната цена за козунак в София?

Докато войната в Близкия изток продължава с пълни сили, пазарът на горивата остава все така волатилен. Средната цена на дизела у нас достига 1,66 евро за литър според последните данни на НАП. За една седмица дизелът е поскъпнал с 6 цента, пише БНТ. Това обаче се отразява и на цените на хранителните продукти. Ще повлияели и на цената на козунаците преди Великден?

Поскъпването удря доставките

Поскъпването на горивата удря и бизнеса, основно в частта с доставките. Пед БНТ Невена Айвазова, собственик на пекарна:

"Има леко поскъпване по веригата, което се отразява на крайния продукт. Има леко поскъпване върху някой от суровините 10 - 20%. Предполагам, че ще има увеличение на яйцата, захарта. Предполагам, че и при маслото ще има малко увеличение. Дори формичките, в които печем козунака, са по-скъпи."

В София средната цена на козунака варира между 5 и 10 евро, като тук говорим за такъв без пълнеж или козунак с локум, стафиди или шоколад, а не бутиковите такива.

Хората също усещат поскъпването, потребители коментират, че има леко увеличение, но това няма да ги спре да напазаруват за празника.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия коментир, че покачването на цените на колонките все още не е кардинален проблем за никого:

"В момента все още е рано да гледаме някакви апокалиптични теории. Всеки януари доставчиците индексират с някакъв процент цените си, то в по-малка степен се отразява в потребителската инфлация."

Според търговци реакция на пазара и поскъпване на храните се очаква през следващата година.