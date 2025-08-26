1 USD
БГ Бизнес Българският индекс с 3 пъти по-висок ръст спрямо Европа

Българският индекс с 3 пъти по-висок ръст спрямо Европа

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Страната ни е сред едни от най-добре представящите се пазари в региона

Основният борсов индекс SOFIX, който следи 15-те най-ликвидни дружества на Българската фондова борса, отчита ръст от близо 14% за второто тримесечие на 2025 г. Повишението е от 903 пункта до приблизително 1025 пункта, съобщават от Българската фондова борса.

Тези данни поставят страната ни е сред едни от най-добре представящите се пазари в региона.

„Възходът на SOFIX е ясен знак за стабилността и добрата  рентабилност на българските компании, за техния ангажимент към  инвеститорите и за развиваната от тях устойчива корпоративна  култура. Това постижение е резултат както от нарастващата ликвидност, така и от цялостния растеж на капиталовия пазар в България през последните години,“ коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

Европейските борси

Европейските борси се развиват с по-умерени темпове през второто тримесечие на 2025 г. Германският DAX отчита повишение от близо 8%, докато  френският CAC 40 регистрира лек спад от -1,60%. Британският FTSE 100 достигна ниво от 8760 пункта, което представлява ръст от малко над 2%. На  този фон румънският индекс BET се повиши с почти 7%.

Българският SOFIX е с почти три пъти по-висок растеж от средния за континенталните пазари и се откроява с една от най-динамичните борсови истории в Европейския съюз с повишаване от 13.47% от началото на 2025 г.

Ръстът идва на фона на нестабилна икономическа и политическа среда в Европа, белязана от геополитическо напрежение, война и инфлационен натиск, както и прогнози за слаб растеж.

