Българският ChatGPT става по-умен: BgGPT с нови функции

Достъпна ли е новата версията?

INSAIT представи ново поколение изкуствен интелект. Третата версия на BgGPT вече може да разпознава изображения и глас, обработва инструменти и използва търсене в интернет, съобщават от INSAIT.

Снимка: INSAIT

BgGPT 3.0 е достъпен чрез публичния чат bggpt.ai, където всеки потребител може да ползва функциите му свободно и безплатно. Използването на BgGPT става и още по-удобно с новите мобилни приложения за iOS и Android, които са достъпни за сваляне без такси за всички видове устройства.

Моделът може да се похвали и с други нови функции като работа с текст и визуална информация. В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 е с подобрено следване на инструкции, може да се справя с по-сложни задачи и да води близо 20 пъти по-дълги разговори. Благодарение на тези подобрения BgGPT 3.0 може да обработва и разбира по-големи обеми от текст.

Освен публичния чат достъпен за всички граждани, INSAIT пуска и моделите зад BgGPT 3.0 в три размера – 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача.

Моделите се представят отлично както на български, така и на английски език. Те стъпват върху Google Gemma 3 и са дообучени чрез нова технология на INSAIT и с текстове на български език надхвърлящи 100 милиарда думи. Благодарение на това BgGPT 3.0 27B се справя по-добре на български от близо 10 пъти по-големи модели. Повече информация за тях е достъпна на сайта models.bggpt.ai.

