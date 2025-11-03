Български строители ще участват в изграждането на участък от магистрала в Румъния за близо 1 млрд. евро

Договорът за 27-километровия път може да бъде подписан в рамките на 10 дни

Асоциация на строителни фирми от Румъния и България спечели договора за изграждане на първия участък от магистрала A8 Търгу Нямц – Яш – Унгени с оферта от 936 милиона евро. Договорът за 27-километровия път може да бъде подписан в рамките на десет дни, ако не бъдат подадени обжалвания, съобщава Romania-Insider.

„Националната компания за инвестиции в пътища възложи договора за изграждането на първия участък от магистрала A8 Търгу Нямц (Мочка) – Яш – Унгени на асоциацията Danlin XXL (Лидер) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Европейски пътни артерии“, обяви румънският министър на транспорта Чиприан Шербан в четвъртък, 30 октомври.

Министърът добави, че документацията предоставя допълнителни точки на изпълнителя, който се ангажира и приоритизира изпълнението на 5,5-километров участък в рамките на максимум 12 месеца. Този участък осигурява връзката между Моца (DN 2/Участък III от магистрала „Съюз“ – A8, участък Легин – Търгу Нямц) и магистрала A7 Молдова.

Общата продължителност за завършване на участъка А8 е 46 месеца, от които 10 месеца са отделени за проектиране и 36 месеца за строителни работи. Строежът обаче ще представлява няколко технически предизвикателства и ще изисква 36 моста и надлези с обща дължина 8,5 километра, както и 4 тунела с обща дължина 1,7 километра и 3 пътни кръстовища.

Мрежата от магистрални пътища на Румъния нарасна със 140 километра през 2024 г., достигайки общо 1137 километра до края на годината. Увеличението е част от по-широките усилия на страната за подобряване на транспортната ѝ инфраструктура, като магистралите вече съставляват 6,3% от националната пътна система.

