БГ Бизнес Български строители ще участват в изграждането на участък от магистрала в Румъния за близо 1 млрд. евро

Български строители ще участват в изграждането на участък от магистрала в Румъния за близо 1 млрд. евро

bTV Бизнес екип

Договорът за 27-километровия път може да бъде подписан в рамките на 10 дни

Асоциация на строителни фирми от Румъния и България спечели договора за изграждане на първия участък от магистрала A8 Търгу Нямц Яш Унгени с оферта от 936 милиона евро. Договорът за 27-километровия път може да бъде подписан в рамките на десет дни, ако не бъдат подадени обжалвания, съобщава Romania-Insider. 

Националната компания за инвестиции в пътища възложи договора за изграждането на първия участък от магистрала A8 Търгу Нямц (Мочка) Яш Унгени на асоциацията Danlin XXL (Лидер) Groma Hold LtdIntertranscom ImpexЕвропейски пътни артерии“, обяви румънският министър на транспорта Чиприан Шербан в четвъртък, 30 октомври.

Министърът добави, че документацията предоставя допълнителни точки на изпълнителя, който се ангажира и приоритизира изпълнението на 5,5-километров участък в рамките на максимум 12 месеца. Този участък осигурява връзката между Моца (DN 2/Участък III от магистрала Съюз“ – A8, участък Легин Търгу Нямц) и магистрала A7 Молдова.

61 млн. евро за 1 км: Как магистрала „Хемус“ пълни икономиката

Общата продължителност за завършване на участъка А8 е 46 месеца, от които 10 месеца са отделени за проектиране и 36 месеца за строителни работи. Строежът обаче ще представлява няколко технически предизвикателства и ще изисква 36 моста и надлези с обща дължина 8,5 километра, както и 4 тунела с обща дължина 1,7 километра и 3 пътни кръстовища.

Мрежата от магистрални пътища на Румъния нарасна със 140 километра през 2024 г., достигайки общо 1137 километра до края на годината. Увеличението е част от по-широките усилия на страната за подобряване на транспортната ѝ инфраструктура, като магистралите вече съставляват 6,3% от националната пътна система.

