„Български пощи“ ще получат още 25 млн. евро за обмяна на левове в евро

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на достатъчна ликвидност в мрежата на „Български пощи“

Правителството в оставка реши да предостави на „Български пощи“ ЕАД допълнителни 25 млн. евро под формата на оборотен кредит, за да се обезпечи процесът по обмяна на левове в евро в пощенските станции. Мярката цели да отговори на засиления интерес на гражданите към тази услуга, съобщиха от правителствената пресслужба, предава БТА.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на достатъчна ликвидност в мрежата на „Български пощи“, така че обмяната на валута да се извършва без затруднения във всички пощенски обекти в страната. По данни за първата седмица от предоставянето на услугата в пощенската мрежа са обменени около 30 млн. лева, като са постъпили заявки за още близо 26 млн. лева. Това показва значително търсене от страна на гражданите.

Разчетите, направени въз основа на реално подадените заявки в диапазона от над 1000 до 10 000 лева, сочат необходимост от второ допълнително финансиране за оборотни средства. Целта е да се гарантира безпрепятственото предоставяне на услугата, се посочва още в официалното съобщение.

Предоставената на „Български пощи“ възмездна финансова помощ следва да бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията. Срокът за връщане на средствата е определен до 30 септември 2026 година.

