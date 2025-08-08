1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
Последвайте ни
1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
БГ Бизнес ВМЗ-Сопот и германски заводи ще произвеждат боеприпаси

ВМЗ-Сопот и германски заводи ще произвеждат боеприпаси

bTV Бизнес екип

Очаква се да бъдат разкрити нови работни места

Държавното предприятие ВМЗ-Сопот и германският концерн "Райнметал" ще си сътрудничат в областта на отбраната, предаде БНР. Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството.

Съвместното дружество между "ВМЗ" и "Райнметал" ще управлява завод за производство на енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси.

ChatGPT поставя български град в ТОП 3 на най-изгодните за кратка ваканция

Според министъра на икономиката Петър Дилов става въпрос за първоначалната концепция за създаване на съвместно дружество, като преговорите през изминалите месеци са били интензивни.

"Райнметал" ще трансферират и технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас. 155-милиметровите боеприпаси са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие.

155 мм снаряди обаче се използват и за войната в Украйна. През 23-та година стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155 милиметровия калибър. В стенограмата отпреди дни министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Очаква се и разкриването на нови работни места. 960 милиона евро ще са нужни за българското участие в консорциума с "Райнметал". Парите ще бъдат заети от европейския механизъм за сигурността на Европа - SAFЕ.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева. За първото тримесечие само е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата