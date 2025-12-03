BGN → EUR
БГ Бизнес Българска трансформация на световно ниво: Д-р Стояна Нацева с два световни рекорда и предстоящ трети, който ще постави нов стандарт в Европа

Българска трансформация на световно ниво: Д-р Стояна Нацева с два световни рекорда и предстоящ трети, който ще постави нов стандарт в Европа

БГ Бизнес

Съдържание от партньори

В последните години светът все повече осъзнава, че човешкият капитал е най-ценният ресурс за устойчив бизнес, лидерство и организационно развитие. В този контекст България се превърна в изненадващ, но категоричен лидер благодарение на работата на д-р Стояна Нацева – психолог, университетски преподавател и основател на Академия Щастлив Живот®.

Тя вече притежава два световни рекорда, вписани от World Book of Records – London, а през декември предстои да постави трети, с което утвърждава България като един от най-значимите центрове на човешка трансформация в Европа.

Коя е д-р Стояна Нацева? – Българка, която променя правилата на лидерството

За читателите, които срещат името ѝ за първи път:

Д-р Стояна Нацева е доктор по психология, автор на 16 книги Книги Архиви - Академия Щастлив Живот, университетски преподавател и създател на 10 международни MBA програми, МВА Програми Архиви - Академия Щастлив Живот които обучават лидери, коучинг специалисти и професионалисти от различни държави.

Работата ѝ е международно призната и отразявана в:

  • Forbes
  • Entrepreneur
  • Variety
  • MarketWatch
  • YAHOO и много други

където тя е представяна като едно от водещите европейски лица в сферата на личностното развитие и съвременното лидерство.

Снимка: Личен архив
Коя е Академия Щастлив Живот®? – най-голямата трансформационна академия в Европа

Академия Щастлив Живот® е създадена от д-р Нацева и е сертифицирана от World Book of Records – London като:

 „Най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа“

Това признание се основава на конкретни показатели:

  • над 100 000 обучени участници
  • над 3 000 сертифицирани коучове
  • над 100 000 документирани човешки трансформации
  • международна общност от над 1 000 000 души

Това е първият български проект от този тип, който получава подобно глобално признание.

Втори световен рекорд – за директна трансформация на над 1 000 000 души

Д-р Стояна Нацева получава лично признание от World Book of Records – London за своя принос към:

трансформацията на над 1 000 000 души по света

Тя достига до тази огромна глобална аудитория чрез:

  • обучения
  • книги
  • подкасти
  • ритрийти
  • социални инициативи
  • онлайн програми

Това е безпрецедентно постижение за български специалист в сферата на психологията и човешкото развитие.

Предстои трети рекорд – най-дългото трансформационно шоу в света

На 21 декември, по време на най-силния ден в годината – Зимното слънцестоене – д-р Стояна Нацева ще проведе:

25-часово трансформационно шоу по благодарност

То ще бъде:

  • на живо в София
  • излъчвано онлайн
  • без прекъсване

Включва:

  • непрекъсната практика на благодарност
  • учения
  • психологически техники
  • емоционални процеси
  • духовни практики

Събитието цели да стане:

 най-дългото трансформационно шоу в световната история

и да впише България за трети път в Световната книга на рекордите.

Пътят към рекордите: силата на личния опит

Преди световните признания стои истински житейски път.

Д-р Нацева преминава през:

  • ранна загуба на родител
  • вътрешни конфликти
  • трудни периоди
  • години на търсене

От тези преживявания се ражда нейната философия за:

съзнателното лидерство

което комбинира:

  • психология
  • емоционална интелигентност
  • системно мислене
  • духовна осъзнатост

Това е модел на лидерство, който става ключов за съвременния бизнес свят.

Академия, изграждаща лидери и общности

Обученията в Академия Щастлив Живот® се следват от:

  • психолози
  • лекари
  • предприемачи
  • мениджъри
  • учители

Програмите обединяват научни психологически подходи и практическа духовна психология.
Една от най-силните истории е на жена, преминала през тежка житейска криза, която след обучение:

  • възстановява здравето си
  • изгражда бизнес
  • връща хармонията в семейството

Трансформацията е реална, когато е преживяна,“ споделя д-р Нацева.

 

Предстоящи проекти и глобална визия

След двата рекорда и предстоящия трети, д-р Нацева планира:

  • Happy Life TV – международна образователна медия
  • разширяване на международните MBA програми
  • работа в Дубай, Азия и Европа
  • проекта „1 милион пробудени лидери“
  • нови книги и научни публикации

Да създам поколение лидери, които водят не чрез сила, а чрез съзнание“ – така описва своята визия тя.

Всеки човек може да промени живота си

Това ясно личи в подкаста „1 милион пробудени“, където хора от различни възрасти споделят истински истории на:

  • възстановяване
  • израстване
  • емоционално освобождение
  • ново начало

Гледайте подкаста:
https://www.youtube.com/watch?v=_SzkNOJyRUQ&list=PL0WVuEt6JuFhOpQSXA-TkYuhEWBKyMTtc

Книги и обучения:
www.happylifeacademy.eu

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

