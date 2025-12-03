Българска трансформация на световно ниво: Д-р Стояна Нацева с два световни рекорда и предстоящ трети, който ще постави нов стандарт в Европа

В последните години светът все повече осъзнава, че човешкият капитал е най-ценният ресурс за устойчив бизнес, лидерство и организационно развитие. В този контекст България се превърна в изненадващ, но категоричен лидер благодарение на работата на д-р Стояна Нацева – психолог, университетски преподавател и основател на Академия Щастлив Живот®.

Тя вече притежава два световни рекорда, вписани от World Book of Records – London, а през декември предстои да постави трети, с което утвърждава България като един от най-значимите центрове на човешка трансформация в Европа.

Коя е д-р Стояна Нацева? – Българка, която променя правилата на лидерството

За читателите, които срещат името ѝ за първи път:

Д-р Стояна Нацева е доктор по психология, автор на 16 книги Книги Архиви - Академия Щастлив Живот, университетски преподавател и създател на 10 международни MBA програми, МВА Програми Архиви - Академия Щастлив Живот които обучават лидери, коучинг специалисти и професионалисти от различни държави.

Работата ѝ е международно призната и отразявана в:

Forbes

Entrepreneur

Variety

MarketWatch

YAHOO и много други

където тя е представяна като едно от водещите европейски лица в сферата на личностното развитие и съвременното лидерство.

Академия Щастлив Живот® е създадена от д-р Нацева и е сертифицирана от World Book of Records – London като:

„Най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа“

Това признание се основава на конкретни показатели:

над 100 000 обучени участници

над 3 000 сертифицирани коучове

над 100 000 документирани човешки трансформации

международна общност от над 1 000 000 души

Това е първият български проект от този тип, който получава подобно глобално признание.

Втори световен рекорд – за директна трансформация на над 1 000 000 души

Д-р Стояна Нацева получава лично признание от World Book of Records – London за своя принос към:

трансформацията на над 1 000 000 души по света

Тя достига до тази огромна глобална аудитория чрез:

обучения

книги

подкасти

ритрийти

социални инициативи

онлайн програми

Това е безпрецедентно постижение за български специалист в сферата на психологията и човешкото развитие.

Предстои трети рекорд – най-дългото трансформационно шоу в света

На 21 декември, по време на най-силния ден в годината – Зимното слънцестоене – д-р Стояна Нацева ще проведе:

25-часово трансформационно шоу по благодарност

То ще бъде:

на живо в София

излъчвано онлайн

без прекъсване

Включва:

непрекъсната практика на благодарност

учения

психологически техники

емоционални процеси

духовни практики

Събитието цели да стане:

най-дългото трансформационно шоу в световната история

и да впише България за трети път в Световната книга на рекордите.

Пътят към рекордите: силата на личния опит

Преди световните признания стои истински житейски път.

Д-р Нацева преминава през:

ранна загуба на родител

вътрешни конфликти

трудни периоди

години на търсене

От тези преживявания се ражда нейната философия за:

съзнателното лидерство

което комбинира:

психология

емоционална интелигентност

системно мислене

духовна осъзнатост

Това е модел на лидерство, който става ключов за съвременния бизнес свят.

Академия, изграждаща лидери и общности

Обученията в Академия Щастлив Живот® се следват от:

психолози

лекари

предприемачи

мениджъри

учители

Програмите обединяват научни психологически подходи и практическа духовна психология.

Една от най-силните истории е на жена, преминала през тежка житейска криза, която след обучение:

възстановява здравето си

изгражда бизнес

връща хармонията в семейството

„Трансформацията е реална, когато е преживяна,“ споделя д-р Нацева.

Предстоящи проекти и глобална визия

След двата рекорда и предстоящия трети, д-р Нацева планира:

Happy Life TV – международна образователна медия

разширяване на международните MBA програми

работа в Дубай, Азия и Европа

проекта „1 милион пробудени лидери“

нови книги и научни публикации

„Да създам поколение лидери, които водят не чрез сила, а чрез съзнание“ – така описва своята визия тя.

Всеки човек може да промени живота си

Това ясно личи в подкаста „1 милион пробудени“, където хора от различни възрасти споделят истински истории на:

възстановяване

израстване

емоционално освобождение

ново начало

Гледайте подкаста:

Книги и обучения:

