Последвайте ни
БГ Бизнес Българска компания строи логистичен парк в Румъния за 65 млн. евро

Българска компания строи логистичен парк в Румъния за 65 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компанията получи разрешение за строеж на логистичния парк през юни

Българската компания за инвестиции в недвижими имоти и управление на активи Lion's Head Investments обяви, че е започнала строителството на своя логистичен парк в Румъния на стойност 65 милиона евро (75,2 милиона долара), съобщи See News.

Според прессъобщение на компанията, чрез тази инвестиция Lion's Head цели да укрепи присъствието си в Централна и Източна Европа, като изгради интегрирана регионална логистична платформа. Логистичният парк ще се простира на 85 000 квадратни метра и ще бъде разположен в град Попещ Леордени, южно от Букурещ. 

Платеното паркиране в София поскъпва – какво още се променя

„Румъния играе ключова роля в нашето регионално разширяване. Това е пазар с голям потенциал, отлична географска позиция между Западна и Югоизточна Европа и реална възможност да се превърне в основен логистичен хъб. За нас този проект не е изолиран, а част от стратегия, която свързва икономики, хора и устойчиви инвестиции“, заяви Владимир Гурджиев, директор „Логистика и индустриални активи“ в Lion’s Head. Компанията получи разрешение за строеж на логистичния парк през юни.

Lion’s Head Investments е съвместно предприятие между Old Mutual Property, част от южноафриканския финансов конгломерат Old Mutual Limited, и регионалната група за недвижими имоти AG Capital, със седалище в София.

Ето какви са правилата за правилното обозначаване и изписване на „евро“, „цент“ и €

През февруари миналата година Lion's Head осигури инвестиция до 150 милиона евро от Международната финансова корпорация (IFC), част от Световната банка, за устойчивото развитие на логистични обекти в Румъния и България. През април компанията обяви сделка за придобиването на инвеститора в логистични и индустриални имоти Bulgarian Property Developments (BPD).

