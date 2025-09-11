Известна шведска компания най-сетне излезе на борсата. Ето кой печели най-много

След две десетилетия чакане, шведският финтех гигант дебютира на Уолстрийт

Две десетилетия след основаването си, Klarna стана публична компания, а нейните инвеститори най-накрая виждат резултатите от своето търпение.

Шведската компания за услуги от типа „купи сега, плати по-късно“ се листна на Нюйоркската фондова борса в сряда. Акциите ѝ скочиха с 30% при дебюта си, надхвърляйки цената от първичното публично предлагане (IPO) от 40 долара за акция и достигайки 52 долара, съобщава The Business Insider.

Тази IPO цена даде на Klarna оценка от 15.1 милиарда долара и донесе на компанията 1.37 милиарда долара. Според Pitchbook, Klarna е набрала 3.85 милиарда долара в своята история преди листването на борсата.

Klarna стъпи на Уолстрийст

Снимка: Getty Images

Първичното публично предлагане на Klarna се чакаше отдавна. Основана през 2005 г., компанията за потребителски плащания за първи път намекна за IPO през 2019 г., като съобщи на Bloomberg, че може да стане публична в следващите една до две години. Kомпанията е планирала да излезе на борсата по-рано тази година, но е отложила усилията си, след като митата от Деня на освобождението на Тръмп разтърсиха пазарите.

Това е първото голямо IPO за есента и се очаква да бъде едно от многото, които ще направят скок към публичния пазар преди края на годината. Gemini Space Station, крипто борса, подкрепена от близнаците милиардери Уинкълвос, се очаква да стане публична по-късно тази седмица, а 25-годишният пазар за билети StubHub стартира своето IPO роудшоу в понеделник.

Цената

Снимка: Getty Images

IPO цената на Klarna обаче представлява сериозно намаление спрямо пиковата ѝ оценка. Компанията набра 639 милиона долара през 2021 г. при оценка от 45.6 милиарда долара, но намали оценката си със зашеметяващите 85% до 6.7 милиарда долара през следващата година, тъй като финтех секторът се сблъска с нарастващи лихвени проценти и влошаващи се настроения сред инвеститорите.

Трудностите по пътя

Снимка: Getty Images

Klarna дебютира на американския пазар, изправена пред редица предизвикателства, включително регулаторни рискове и увеличаващи се загуби, тъй като компанията заделя повече капитал за покриване на потенциални загуби, ако клиентите ѝ не изплатят заемите си.

Компанията прави и промени в дейността си. Klarna ще изиска от много от своите служители, които преди това са работили дистанционно, да се върнат в офиса три дни в седмицата, считано от края на септември.

Кой ще стане най-богат?

Снимка: Getty Images

След IPO-то на Klarna акциите на компанията достигнаха цена от $45.82 при затварянето на пазара в сряда, което позволи да бъде изчислена стойността на дяловете на основните акционери. В класацията влизат 15-те най-големи инвеститори след листването, като някои предишни големи акционери – IVP, Ant Group и Harvest Growth Capital – отпадат заради продажбите си по време на IPO-то.

Най-голям бенефициент е Sequoia Capital, която притежава 78.8 милиона акции или 20.1% от компанията, на стойност около 3.5 милиарда долара. Сред съоснователите най-значителен дял запазва Виктор Якобсон с около 30 милиона акции (1.38 милиарда долара), следван от Себастиан Шемятковски, изпълнителен директор и съосновател, който държи 25.6 милиона акции на стойност 1.17 милиарда долара, без да е продал нито една в IPO-то. Третият съосновател, Никлас Адалберт, вече има значително по-малък дял – 2.9 милиона акции на стойност 121 милиона долара.

Сред институционалните инвеститори се открояват Heartland A/S, инвестиционният холдинг на датския милиардер Андерс Холх Повлсен, с 37.1 милиона акции за 1.36 милиарда долара, както и Commonwealth Bank of Australia със 798 милиона долара и Silver Lake с 663 милиона долара. В списъка попадат още GIC (236 милиона долара), HMI Capital (204 милиона долара), BlackRock (194 милиона долара), UBS O'Connor (148 милиона долара), Mubadala Investment Company (141 милиона долара), Skandia (135 милиона долара), Atomico (118 милиона долара) и SEB (110 милиона долара). Така публичното листване на Klarna преоформи акционерната структура и ясно открои печелившите от трансформацията ѝ в публична компания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN