Българите сторят най-много жилища с две стаи

Ето къде най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. е 1 392, а новопостроените жилища в тях са 6 478. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 69.6%, с тухлена - 23.6%, с друга - 6.0%, а с панелна - 0.8%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.4%), следвани от жилищните кооперации (16.4%), съобщиха от НСИ.

Снимка: Национален статистически институт (НСИ)

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 233 сгради с 2 081 жилища, Пловдив - 206 сгради с 846 жилища, и София - 141 сгради със 175 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.0%), следват тези с три стаи (36.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.9%. Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2025 г. е 629.6 хил. кв. м, а жилищната площ - 452.6 хил. кв. метра. С

редната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 69.9 кв. метра. Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 139.9 кв. м, и Силистра - 121.7 кв. м, а най-малка - в областите Смолян - 53.5 кв. м, и Търговище - 56.6 кв. метра.

