БГ Бизнес България ще строи магистралите си още 30 години

България ще строи магистралите си още 30 години

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Печален пример за бавното правене на магистрали у нас е "Хемус"

Българските автомагистрали са нещо като исторически паметници - строителството им върви от век на век. При досегашните темпове завършването на вече планираните магистрали ще отнеме още 30 години, твърди пътният експерт Ясен Ишев.

Печален пример е "Хемус". Първата копка е направена на 4 октомври 1974 г. 51 години по-късно работата е свършена наполовина - по проект АМ "Хемус" е с дължина 416 км, а са готови едва около 208 км. В строеж са около около 77 км – основно в района между Угърчин и Павликени. За други 36 километра са издадени разрешения за строеж.

Друг "тежък случай" е "Струма". В началото на 21-ви век тогавашните управляващи обещаваха, че магистралата ще е напълно готова за олимпиадата в Гърция през 2004 г.  Остана си само обещание. Участъкът през Кресненското дефиле още дори не е започнат - заради безкрайни спорове за трасето и опазването на природата, пише "Сега". 

Строят още 36 километра от магистрала “Хемус”

През 2025 г. в експлоатация са въведени само 30 километра автомагистрали. "Ако тази тенденция се запази, ще отнеме 30 години да осъществим всички вече планирани проекти", коментира Ясен Ишев, бивш шеф на АПИ и настоящ председател на Научно-техническия съюз по транспорт, пред Bloomberg TV.

Според инж. Ишев причините за забавянията са най-различни:  В случая с "Хемус" например има проблеми с финансирането. На участъка между Мездра и Ботевград се появиха свлачища и други проблеми, което подсказва, че първата фазата на проектиране не е успяла да предвиди тези проблеми. Подборът на фирмите изпълнители е проблемен. Българските компании не се славят с бързина. Понякога има и забележки по отношение на качеството, посочва експертът. 

Наша съседка планира да открие 250 км нови магистрали през 2026 г.

Докато у нас  строителството на аутобани напредва със скоростта на охлюв, Pyмъния се готви за нови рекорди. През 2026 г. ще бъдат пуснати в експлоатация 200-250 ĸм нoви мaгиcтpaли, прогнозира Acoциaциятa Соnѕtruіm Rоmânіа пред "Евронюз". Става дума най-вече за oтceчĸи пo мaгиcтpaлa А3 в Tpaнcилвaния и А7 в иcтopичecĸaтa oблacт Moлдoвa. 

Дoceгaшният рекорд е от 2024 г., ĸoгaтo северната ни съседка е добавила към пътната си мрежа oĸoлo 200 ĸм мaгиcтpaли. Към момента има сключени договори за изграждане на 750 ĸм, като около 400 ĸм oт тяx тpябвa дa бъдaт зaвъpшeни дo ĸpaя нa 2027 г.

За отбелязване е, че българските компании имат добър имидж в чужбина и печелят договори в тежка конкуренция, вкл. в Румъния. Koнcopциyм c yчacтиeтo нa „Eвpoпeйcĸи пътищa“ и "Гpoмa Xoлд" бе избран да строи пъpвитe 27 ĸм oт мaгиcтpaлa А8 мeждy Tъpгy Heaмц и Яш. 

