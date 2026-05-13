1 USD
1.1738 BGN
Петрол
106.37 $/барел
Bitcoin
$81,223.1
България има три договорени споразумения за изграждане на центрове за данни

bTV Бизнес екип

Единият меморандум е с германската компания Schwarz Digits

Има три договорени споразумения за изграждане на дейта центрове на територията на България, като единият меморандум е с германската компания „Шварц Диджитс“ (Schwarz Digits). Това съобщи Томислав Дончев от „ГЕРБ-СДС“ по време на форума „AI в България: От регулация към реални приложения и въздействие“, който се провежда в София. 

Събитието е организирано от Фондация „Конрад Аденауер“ в България и Българската предприемаческа асоциация (BESCO) в партньорство с Института за икономическа политика и Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Дончев, който беше министър на иновациите и растежа в периода 2025–2026 г., не уточни имената на останалите две компании, но посочи, че става дума за втора голяма германска компания и много голяма американска компания.

„Най-напреднали бяха преговорите със „Шварц“. Всички споразумения бяха не само за създаването на подобен център, но и за съвместно ползване на услуги“, каза Дончев.

Той изрази надежда работата в тази посока да се продължи, за да „имаме суверенитет по две линии – хардуерен и собствени наши езикови модели“

По думите му два от трите проекта са реалистични за изпълнение, тъй като „не всички са конкурентни“.

Според Дончев съществува възможна връзка между проекта за АЕЦ „Белене“ и бъдещите дейта центрове заради голямото количество електроенергия, което подобни съоръжения потребяват, предаде БТА.

Той определи България като „регионална сила“, когато става дума за изкуствен интелект, не само заради дейността на INSAIT и разработения български суверенен езиков модел, но и заради инсталирането на нова суперкомпютърна машина в „София Тех Парк“ по съвместен проект с EuroHPC на стойност 90 милиона евро.

Дончев се обяви за ускорено внедряване на модели на изкуствен интелект както в държавната администрация, така и в българската икономика като цяло. По думите му държавата трябва да насърчава този процес, както и адаптацията на хората, които могат да загубят работата си вследствие на технологичните промени.

Tой е на мнение, че ЕС и в частност България трябва да запазят ролята си на доставчици на AI-услуги, а не да се превърнат в техни ползватели. 

При откриването на форума директорът на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ за България Норберт Бекман-Диеркес заяви, че България често е определяна като една от най-бедните държави в Европа, но според него данните за развитието на градове като София и Пловдив показват различна картина.

„И тук не става дума за нископлатени работни места, а за инженери“, каза Бекман-Диеркес. 

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

