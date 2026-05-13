Цената на медта достига рекордни нива

Каква е причината?

Цената на медта се доближава до рекордно ниво, като се повиши до над 14 000 долара за тон. Причината е възстановяването на търсенето в Китай , освен това все по-големите рискове за доставките компенсират опасенията относно влиянието на войната е Иран върху световния растеж.

Цените скочиха с 0,6 на сто до 14 025 долара за тон на Лондонската борса за метали, приближавайки се до историческия максимум от над 14 500 долара за тон, достигнат през януари. Това се случва на фона на предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че преговорите за постигане на мир в Иран са в застой, което предизвика нови сътресения на финансовите пазари, съобщава БТА.

Цената на промишления метал се повиши значително през последните сесии на фона на редица фактори, включително възстановяване на търсенето в Китай и свиване на доставките на сяра от Близкия изток, което е заплаха за някои форми на производство на мед. Медта е и силно обвързана с американските фондови пазари, тъй като акциите на технологичните компании скочиха.

През последните седмици факторите, способстващи за ръст на цента на медта, компенсираха напълно опасенията относно заплахата, която войната в Близкия изток представлява за световната индустриална икономика. Въпреки това опасенията за последиците от конфликта отново излязоха на преден план на пазарите, след като Тръмп отхвърли предложенията на Иран за мирно споразумение.