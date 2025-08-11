Доналд Тръмп гони незабавно бездомниците от Вашингтон

Целта е овладяване на престъпността в града

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви план за незабавното изселване на бездомните от Вашингтон, като част от по-широка кампания за справяне с престъпността и възстановяване на реда в столицата. В серия от изказвания и публикации в социалната мрежа Truth Social, той настоя, че бездомните трябва незабавно да напуснат града, като им се предложат места за настаняване далеч от столицата, предава BBC.

Снимка: iStock

Планирана е и специална пресконференция в Белия дом, на която Тръмп ще разкрие детайли от визията си за „по-безопасен и по-красив от всякога“ Вашингтон. Администрацията на Тръмп вече предприе конкретни действия – миналия месец президентът подписа заповед, улесняваща ареста на бездомни хора, а само дни преди последните си изказвания разпореди разполагането на 450 федерални служители във Вашингтон. Сред тях са агенти от ФБР, Службата на маршалите, Агенцията за борба с наркотиците и дори полицията на парковете.

Белият дом дори обмисля включването на Националната гвардия, въпреки че решението все още не е финално. Според служител на администрацията, целта е овладяване на това, което президентът нарече „напълно извън контрол“ нива на престъпност. В подкрепа на тезата си, Тръмп публикува снимки на палатки, натрупани боклуци и окървавена жертва на престъпление, като обяви, че престъпниците ще влязат в затвора, където им е мястото.

Реакцията на местните власти не закъсня. Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, демократ, категорично отхвърли оценката на президента. Тя заяви, че в града не се наблюдава скок на престъпността и че насилствените престъпления са на най-ниското си ниво от 30 години. По данни от началото на годината, столицата е регистрирала 98 убийства, а макар този показател да остава висок, общият брой насилствени престъпления, включително кражби и грабежи, е значително по-нисък от предходни години.

Намеренията на Тръмп да изсели бездомните извън градовете не са нови и още през 2022 г. той предложи изграждането на палаткови селища на евтина земя, с осигурен достъп до санитарни и медицински услуги. Сега тази идея изглежда влиза в активна фаза. В столицата живеят около 3 782 бездомни души, от които около 800 са буквално „на улицата“, според организацията Community Partnership. Повечето останали са настанени в приюти или обществени жилища. Социални организации и правозащитници вече изразиха тревога от евентуални масови принудителни премествания и обвинения към Белия дом в нарушаване на човешки права.

