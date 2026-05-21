Дума на деня: Касов поток

Какво е "касов поток"?

Касовият поток представлява движението на парични средства, които влизат и излизат от една фирма за определен период от време. Той показва реалната ликвидност на бизнеса – тоест дали компанията разполага с достатъчно налични пари, за да покрива текущите си разходи като заплати, доставки и данъци. За разлика от печалбата, касовият поток отчита само реалните парични движения, а не счетоводни приходи и разходи на хартия.

Касовият поток обикновено се разделя на три основни вида – оперативен, инвестиционен и финансов. Оперативният показва парите от основната дейност на фирмата, инвестиционният включва покупки и продажби на активи, а финансовият отразява заеми, изплащане на дългове и капиталови операции. Тази структура помага да се анализира откъде идват и накъде отиват парите в бизнеса.