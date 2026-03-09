×

БГ Бизнес Българи обличат звездите в един от най-хитовите сериали на Netflix

Българи обличат звездите в един от най-хитовите сериали на Netflix

bTV Бизнес екип

Тоалетите са изработени изцяло в парижките ателиета на модната къща

Къщата за висша мода On Aura Tout Vu в Париж, чийто главни дизайнери са българите Ясен Самуилов и Ливия Стоянова, облича актьорите от сериала на Netflix – „Емили в Париж“. „Минди блести по-ярко от всякога в „Емили в Париж“, въплътена от магнетичната Ашли Парк“, написаха във Фейсбук дизайнерите.

За новия пети сезон на поредицата двамата стилисти работят в сътрудничество с костюмографката на сериала – Мерилин Фитуси, за да създадат модели за актрисата Ашли Парк (Минди Чен) и нейния партньор, пише БТА.

Изработени изцяло в парижките ателиета на модната къща, двата тоалета от сериала са създадени за танцова сцена. Силуетите им се отличават с принтове, ръчно направена бродерия, кристални декорации и сини пискюли.

Още два допълнителни тоалета, носени от Ашли Парк, също бяха изработени за епизодите на „Емили в Париж“ – рокля с принт на пламъци върху органза и черен тюл, повторно бродирана с черни перли и кристали, от откотюр архива на On Aura Tout Vu – колекцията High Light Fire, и оранжев боди костюм с принт и бродерия от кристали – от откотюр колекцията Out Of This World.

В друга сцена актьорът Самюъл Арнолд, който играе Жулиен, се появява с микaдо палто, украсено с перли и повторно бродирано с кристали злато – ключов елемент, отразяващ екстравагантната идентичност на On Aura Tout Vu.

Модната вселена на сериала се пренесе и в официалната книга Emily in Paris: The Fashion Guide, публикувана от издателство Assouline в края на миналата година. Написана от Мерилин Фитуси и с предговор от американския продуцент Дарън Стар, тя разкрива най-емблематичните визии от сериала и задкулисните истории на „гардероба“. Творенията на On Aura Tout Vu също присъстват в книгата.

