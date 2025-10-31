А1 e най-голямата технологична компания и водещ системен интегратор в България според К100 и Digitalk 101

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
А1 за четвърта поредна година получи признание за най-голямата технологична компания в страната и лидер в системната интеграция. Компанията оглави класацията Digitalk 101 за 2024 г. с 337 млн. приходи от ICT. Нарежда се на първо място сред телекомите и 14-та поред сред най-големите компании в престижния К100 на „Капитал“ с приходи в размер на 1.605 млрд. лв. за 2024 г., потвърждавайки ролята си като двигател на дигиталната трансформация в България.
През изминалата година А1 реализира над 1000 ICT проекта за частни и публични организации, като подпомага процесите по дигитализация чрез киберзащита, облачни решения, ERP системи, управляеми IT услуги, инфраструктура и системна интеграция. Тези резултати затвърждават разширяването на компанията отвъд традиционните телекомуникации и показват успеха на стратегията за диверсификация на портфолиото и навлизане в нови технологични направления.
„Да достигнеш върха на класацията веднъж е постижение, но да го защитаваш четири поредни години означава реално въздействие върху икономическата среда. Устойчивият ни растеж е резултат от стратегическа визия и експертност на над 4000 професионалисти, които всеки ден работят за това А1 да бъде предпочитаният технологичен партньор на бизнеса и хората. Комбинацията между нашите ICT решения и най-бързата мобилна мрежа в Европа е двигател за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на цялата технологична екосистема у нас“, коментира Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1, който прие наградата на церемонията К100.
Класацията Digitalk 101 предоставя обективен поглед върху технологичния сектор в България, базирайки се на данни, предоставени от компаниите, публични източници и регулаторни органи, както и на финансовите отчети, публикувани в Търговския регистър. В нея участват нефинансови дружества, регистрирани в страната, чиято основна дейност е в сферата на информационните и комуникационните технологии. Крайното подреждане се определя според общия размер на приходите на компаниите за 2024 г., което прави класацията надежден ориентир за мащаба и развитието на ИКТ индустрията у нас.
