Хранителни добавки, които са загуба на пари, според диетолог

Защо те не заслужават вниманието, което им се обръща

Въпреки че може да е полезно да се допълни добрата диета, никоя добавка не може да замести здравословното хранене. Има някои много добри добавки с добри изследвания в тяхна подкрепа, а има и някои, от които бих се въздържала, защото не са подкрепени от солидни изследвания или биха могли да бъдат потенциално опасни, споделя диетологът Тара Колингвуд.

Ето някои добавки, които според нея не заслужават такова внимание.

Фет бърнъри

Всичко, което обещава да изгаря мазнини, трябва да се избягва. Те често съдържат кофеин и други стимуланти, които осигуряват временен тласък, но правят малко за истинска загуба на мазнини или истинска енергия. Устойчивата загуба на тегло/загуба на мазнини идва от диета и упражнения, а не от хапчета, пише Eat this, not that.

Детоксикиращи добавки

Детоксикиращите добавки също са загуба на пари. Тялото ви има естествена система за детоксикация в черния дроб, бъбреците и стомашно-чревния тракт. Не ви е необходима добавка, за да се детоксикирате.

Колагенови добавки

Не се занимавайте и с колагенови добавки. Колагенът се разгражда по време на храносмилането, така че приемът му като добавка не гарантира, че ще помогне на кожата, ставите или косата ви, както се рекламира. Консумацията на богати на протеини храни осигурява същите аминокиселини.

Витамин C за настинки

Витамин C за настинки не действа така, както си мислите. Въпреки че витамин C е от съществено значение за здравето, приемът на високи дози няма да предотврати настинките или значително да съкрати продължителността им при повечето хора. Консумацията на плодове и зеленчуци осигурява достатъчно.

Усилватели на тестостерона

Стойте далеч от усилватели на тестостерона. Повечето „усилватели на тестостерона“ без рецепта съдържат билкови съставки с малко доказателства за ефективност. Ако имате нисък тестостерон, медицинското лечение (като TRT) е по-добър вариант.

