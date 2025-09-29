51% от българите предпочитат почивка у нас, вместо в чужбина

Колко пъти средно е пътувал българина тази година?

Дойде краят на летния туристически сезон за 2025, а тази година стотици почиващи избраха да плажуват на родното Черноморие. Според национално представително проучване на изследователски център "Тренд", реализирано съвместно с Министерството на туризма, 51% от българите предпочитат страната си като туристическа дестинация. Изследването е проведено сред 1001 души на възраст над 18 години, които през последната година са пътували в България поне веднъж с платена нощувка, предава БТА.

На въпроса "Къде предпочитате да пътувате за туризъм и почивка?" 51% от анкетираните отговарят, че избират България, докато 10% посочват чужбина. Около 38% са отговорили, че предпочитат и двете възможности, а едва 1% не са могли да дадат отговор. Според Евелина Славкова от "Тренд", с напредването на възрастта се увеличава делът на хората, избиращи България за почивка. Също така, хората с по-високи доходи, по-често живеещи в София и с по-високо образование, проявяват интерес както към вътрешния, така и към международния туризъм.

Запитани колко пъти са пътували с туристическа цел в България през последната година, 29% отговарят, че са го направили веднъж, 35% – два пъти, а 17% – три пъти. От останалите, 4% са пътували осем пъти, 3% – пет пъти, 6% – над пет пъти, а 2% не си спомнят точния брой. По-възрастните хора обикновено пътуват само веднъж годишно, основно през лятото, пояснява още Славкова.

Когато става въпрос за планове за пътуване в следващите шест месеца, 83% от анкетираните възнамеряват да посетят дестинации в България, 8% нямат такива планове, а 9% не са сигурни. Основните причини, поради които хората предпочитат туризъм в България, включват по-ниските разходи (49%), по-късите разстояния и по-лесната организация (46%) и познатата културна и езикова среда (38%). Други често посочвани причини са природните дадености (33%), чувството на сигурност (25%), близостта на роднини и приятели (23%) и доброто съотношение между цена и качество (20%). Още 18% споделят, че искат да опознаят страната си, 11% нямат възможност за пътуване в чужбина, а други 11% желаят да подкрепят българския туризъм.

По отношение на развитието на туристическия продукт в страната, 16% от респондентите смятат, че той се е подобрил значително през последните пет години, 51% вярват, че има известно подобрение, а 23% не забелязват промяна. Едва 1% смятат, че туризмът в България се е влошил. Що се отнася до предпочитаните типове дестинации, 71% от анкетираните избират морето, 52% – планински райони, 49% посещават СПА и уелнес локации, 26% търсят културни преживявания, 21% – селски туризъм, 18% – големи градове с културна или нощна програма, а 15% – екопътувания и приключения.

На тема технологии, 25% заявяват, че биха използвали туристически услуги, прилагащи изкуствен интелект, също толкова – че не биха. Други 24% са по-скоро негативно настроени, 9% категорично биха използвали подобни услуги, а 17% не могат да преценят. При избора на дестинация в страната най-важни за потребителите са цената (66%), качеството на услугите (59%), препоръките (55%) и природната среда (53%). Също така значение имат и наличието на отстъпки и промоции (46%), природни забележителности (38%), разстояние (35%), храна (34%), спокойствие (31%) и лесен достъп (23%). Сред останалите важни фактори се нареждат културните събития, възможностите за забавления, удобствата за деца, активният отдих и присъствието на близки.

Тендецията, която се наблюдава сред бъгарите, е положителна и министерството ще продължава да развива туристическия сектор у нас и през зимния сезон.

