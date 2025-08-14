Как полицията в САЩ използва AI за предотвратяването на престъпления?

Според офицери изкуственият интелект улеснява и подпомага ежедневната работа

В Съединените щати все повече полицейски управления внедряват изкуствен интелект в ежедневната си работа. Те помагат за разпознаване на лица или видеонаблюдение и в самото сърце на правоприлагането чрез писане на полицейски доклади. Софтуерът Draft One, разработен от технологичната компания Axon, съкращава времето за писане на доклад от 45 на 10 минути. Това, според офицери като Скот Бритингам от Форт Колинс, означава повече време на терен, повече възможности за превенция на престъпления и по-малко административна тежест, предава CNN.

Draft One използва адаптирана версия на ChatGPT, обучена от Axon така, че да намали рисковете от грешки като фактологични неточности, често срещани при генеративните модели. Софтуерът работи на база препис от записите на телесните камери и генерира чернова на полицейския доклад, съдържаща празни места за ръчно допълване. Офицерът преглежда, редактира и одобрява финалната версия. Според Axon този процес не замества човека, а го подпомага. Но критиците предупреждават – ако тези чернови не се проследяват или не се изискват минимални редакции, рискът от пропуски или недостоверни описания става реален.

Полицейските доклади са в основата на прокурорски решения, съдебни процеси и обществена отчетност. Според професора по право Андрю Гътри Фъргюсън, те служат като механизъм за оправдание на полицейската власт и играят ключова роля в системата на наказателното правосъдие. Именно поради това, той и други експерти като Джей Стенли от ACLU предупреждават, че автоматизацията в този контекст може да възпроизвежда съществуващи предразсъдъци, особено ако технологията не отчита културни, езикови и невербални нюанси. Пример за това е възможността системата да пропусне кимване или да не разбере специфичен акцент, което може да изкриви фактите в доклада.

След въвеждане на програмата, се наблюдават положителни резултати. Времето за писане на доклади е намаляло с близо 70%. Отделът първоначално внедрява инструмента сред 70 служители, а днес всички офицери имат достъп до него. Според сержант Боб Йънгър, това е "време, което можем да върнем обратно на нашите граждани". Въпреки това, някои щати като Вашингтон вече ограничават използването на такива доклади, а в Юта законодателството задължава отбелязване, когато даден доклад е създаден с помощта на изкуствен интелект.

Макар че Draft One по подразбиране добавя отказ от отговорност, указващ, че текстът е генериран с помощта на AI, много полицейски управления изключват тази функция. Във Форт Колинс например, такъв отказ не се използва. Критиците настояват, че обвиняемите имат право да знаят дали срещу тях е изготвен доклад от изкуствен интелект. От своя страна, Axon посочва, че имитира традиционния процес, в който черновите не се съхраняват, а крайната версия е тази, която остава като официален документ. Компанията предлага опции за допълнителна отчетност, като настройка, изискваща минимално ниво на редакция преди подаването на доклада.

