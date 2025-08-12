40 блока ще бъдат обновени в София безплатно до края на юни 2026 г.

Общо 130 жилищни блока ще бъдат санирани в София по ПВУ

Общо 130 жилищни блока ще бъдат санирани в София по двата етапа на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). От тях 40 ще се обновят по първия етап до края на месец юни 2026 г.

Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на работна среща с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цитирани от БТА.

Целта на срещата бе да се уточни ходът на изпълнението на програмата в най-голямата община в България, възникнали технически и административни въпроси, проблеми при изпълнението и спазването на поставените графици.

"Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца", каза още заместник-регионалният министър пред представителите на местната власт.

Тя призова районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в Българската банка за развитие и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет. Янкова допълни, че с цел да няма хаос и объркване, се работи по прецизно структуриране

"Министерството и градоначалниците сме в една лодка по изпълнението на програмата, а целта ни е парите да стигнат до хората и да се промени качеството им на живот. Радвам се, че в 14-те столични районна сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им", коментира още зам.-министър Янкова.

В средата на юли министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на жилища са спасени. Той информира, че една част от средствата по Плана остават в Министерството, а за друга е договорено с ЕК да се прехвърлят към Българската банка за развитие. До края на 2029 година очакваме над 4 млрд. лв. да се инвестират в енергийното обновяване на жилищата, каза тогава министър Иванов.

