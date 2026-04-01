1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
1 от 5 българи използва изкуствен интелект, за да търси най-добрите оферти

bTV Бизнес екип

Новите технологии все по-често помагат на потребителите да се ориентират в разнообразието от оферти и да сравняват предложенията по-бързо

Изкуственият интелект все по-често се превръща в част от ежедневието на потребителите - включително и когато става дума за пазаруване. От търсене на информация за продукти до сравняване на цени и откриване на най-добрите промоции, новите технологии постепенно променят начина, по който хората планират покупките си.

В България тази тенденция също започва да се очертава ясно. Според данни на Shopfully, 1 от 5 българи вече е използвал приложение с изкуствен интелект, за да намери най-добрата оферта при пазаруване. Сред най-често използваните платформи се откроява ChatGPT, следван от Meta AI и Gemini, което показва, че генеративният AI постепенно се превръща в нов инструмент за сравняване на предложения и ориентиране в разнообразието от оферти на пазара.

AI вече е част от началото на покупателния път

Тази тенденция се вписва в по-широк глобален контекст. Международно проучване показва, че 45% от потребителите по света вече използват изкуствен интелект по време на покупателното си пътуване. Данните за България показват сходна посока на развитие - според проучване на Shopfully, 19% от българските потребители вече използват AI инструменти, за да откриват най-добрите оферти при пазаруване. 
 
AI все по-често се превръща в част от началото на покупателния път - етапът, в който потребителите търсят информация, сравняват различни предложения и вземат решение откъде да започнат пазаруването си.  Данни показват още, че потребителите, които достигат до онлайн магазини чрез AI инструменти, имат с около 33% по-нисък bounce rate, което е индикатор за по-високо намерение за покупка.

Технологиите ускоряват търсенето на най-добрата оферта

На този фон новите технологии все по-често помагат на потребителите да се ориентират в разнообразието от оферти и да сравняват предложенията по-бързо и по-ефективно. AI инструментите все по-активно подпомагат процеса на търсене на информация, откриване на релевантни промоции и вземане на информирано решение за покупка.
 
"Потребителите днес са много по-информирани и активни в търсенето на оферти. Изкуственият интелект започва да се превръща в инструмент, който им помага да сравняват предложенията по-бързо и да вземат по-информирани решения“ Kоментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България. 
Онлайн търсене, офлайн покупка

Въпреки бързото развитие на технологиите, физическите магазини продължават да бъдат ключова част от потребителското пътуване. Все по-често купувачите започват с онлайн проучване на оферти и цени, но финалното решение за покупка вземат в магазина. Тази комбинация между дигитално търсене и физическо пазаруване показва, че технологиите не заменят традиционния ритейл, а по-скоро го допълват - помагайки на потребителите да се ориентират по-лесно и да откриват най-добрите предложения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

