Топ 10 бизнес новини за 18 май 2026 г

Глобалният бизнес започва седмицата под знака на изкуствения интелект, инфлацията и геополитическото напрежение. Инвеститорите следят сигналите на централните банки, докато компаниите увеличават разходите за AI, киберсигурност и енергия, а пазарите остават чувствителни към цените на петрола и забавянето в Европа.
- AI бумът започва да създава инфлационен натиск
Големите инвестиции в центрове за данни, чипове и енергия повишават разходите в технологичния сектор. Анализатори предупреждават, че AI надпреварата може да задържи лихвите по-високи за по-дълго.
- Европейските пазари изостават от САЩ и Азия
Инвеститорите се отдръпват от европейските акции заради слаб растеж и ограничено присъствие на AI компании в Европа. Индексът Stoxx 600 губи инерция спрямо американските технологични борси.
- Фокусът на инвеститорите остава върху инфлацията и лихвите
Пазарите влизат в седмицата с очаквания за нови сигнали от централните банки относно лихвените проценти в САЩ и еврозоната.
- Киберсигурността става №1 бизнес риск през 2026 г.
Според Allianz компаниите по света поставят кибератаките като най-голям риск, а AI рисковете скачат рекордно в класациите.
- Volkswagen подготвя възможно IPO на Scout Motors
Германският автомобилен концерн обмисля отделяне или листване на американската си EV марка Scout Motors, за да финансира по-агресивно навлизане в САЩ.
- Геополитическото напрежение влияе върху цените на петрола
Пазарите следят ситуацията около Иран и Ормузкия проток. Очакванията са евентуално нормализиране на корабоплаването да намали цените на суровия петрол.
- Инвестиционното злато остава силно търсено
Търсенето на злато в България и глобално расте заради несигурността, инфлационните рискове и очакванията за понижение на лихвите.
- AI вече е сред най-големите корпоративни рискове
Компаниите се притесняват от регулации, правна отговорност и оперативни проблеми, свързани с генеративния AI и автоматизираните решения.
- Бизнес лидерите остават умерено оптимистични за световния растеж
Над 60% от глобалните мениджъри очакват растеж на световната икономика въпреки войните, инфлацията и пазарната волатилност.
- Енергията и суровините отново са под натиск
Освен петрола, анализатори предупреждават и за нов натиск върху стратегически суровини като чипове, електроенергия и индустриални материали.