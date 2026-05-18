Топ 10 бизнес новини за 18 май 2026 г

bTV Бизнес екип

 

Глобалният бизнес започва седмицата под знака на изкуствения интелект, инфлацията и геополитическото напрежение. Инвеститорите следят сигналите на централните банки, докато компаниите увеличават разходите за AI, киберсигурност и енергия, а пазарите остават чувствителни към цените на петрола и забавянето в Европа.

Ето и най-важните новини от света на бизнеса:

  • AI бумът започва да създава инфлационен натиск
    Големите инвестиции в центрове за данни, чипове и енергия повишават разходите в технологичния сектор. Анализатори предупреждават, че AI надпреварата може да задържи лихвите по-високи за по-дълго.
  • Европейските пазари изостават от САЩ и Азия
    Инвеститорите се отдръпват от европейските акции заради слаб растеж и ограничено присъствие на AI компании в Европа. Индексът Stoxx 600 губи инерция спрямо американските технологични борси.
  • Фокусът на инвеститорите остава върху инфлацията и лихвите
    Пазарите влизат в седмицата с очаквания за нови сигнали от централните банки относно лихвените проценти в САЩ и еврозоната.
  • Киберсигурността става №1 бизнес риск през 2026 г.
    Според Allianz компаниите по света поставят кибератаките като най-голям риск, а AI рисковете скачат рекордно в класациите.
  • Volkswagen подготвя възможно IPO на Scout Motors
    Германският автомобилен концерн обмисля отделяне или листване на американската си EV марка Scout Motors, за да финансира по-агресивно навлизане в САЩ.
  • Геополитическото напрежение влияе върху цените на петрола
    Пазарите следят ситуацията около Иран и Ормузкия проток. Очакванията са евентуално нормализиране на корабоплаването да намали цените на суровия петрол.
  • Инвестиционното злато остава силно търсено
    Търсенето на злато в България и глобално расте заради несигурността, инфлационните рискове и очакванията за понижение на лихвите.
  • AI вече е сред най-големите корпоративни рискове
    Компаниите се притесняват от регулации, правна отговорност и оперативни проблеми, свързани с генеративния AI и автоматизираните решения.
  • Бизнес лидерите остават умерено оптимистични за световния растеж
    Над 60% от глобалните мениджъри очакват растеж на световната икономика въпреки войните, инфлацията и пазарната волатилност.
  • Енергията и суровините отново са под натиск
    Освен петрола, анализатори предупреждават и за нов натиск върху стратегически суровини като чипове, електроенергия и индустриални материали.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Симеон Кърцелянски: „Най-опасни за България са национално спонсорираните кибергрупи, които се занимават с шпионаж“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

