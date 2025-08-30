Тези цветове са собственост на определени брандове

Кога цветът е патентуем?

В конкурентния свят на бизнеса цветовете могат да се окажат мощен инструмент за идентификация и разграничение. Те не просто украсяват – те продават, комуникират стойност, будят емоции и създават асоциации. Когато се превърнат в разпознаваем знак, някои марки избират да ги защитят чрез търговска марка – юридическо средство за ограничаване на използването им от конкуренцията. Въпреки че повечето нюанси остават в публичното пространство, някои се превръщат в частна интелектуална собственост.

Кога цветът е патентуем и защо това е трудно?

За да бъде даден цвят признат като търговска марка от Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), той трябва да отговаря на конкретни изисквания. На първо място – да отличава продукта от конкуренцията. Освен това трябва да има така наречено "вторично значение" – клиентите да свързват конкретния нюанс с конкретна марка. Цветът не трябва да предоставя функционално предимство или да създава неравнопоставеност. Например, зеленият цвят не може да бъде запазен от аграрна компания, ако се счита за символично свързан с природата. Това обяснява защо някои марки успяват, а други – не.

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. успява да превърне своето синьо в символ на елегантност. От 1998 г. този нюанс, официално обозначен като Pantone 1837 (по годината на основаване на компанията), е законово защитен. Бижутерската къща използва цвета в кутиите си – изключителен визуален код, който се асоциира с висока стойност. Никой друг в ювелирната индустрия не може да използва този нюанс. Макар други брандове да използват близки тонове, правният щит на Tiffany е непробиваем в контекста на конкуренцията в сектора, пише Shutter Stock.

Louboutin

Френският дизайнер Кристиан Лубутен патентова известните си червени подметки, които се превърнаха в синоним на лукс и разкош в света на обувките. След съдебен спор с Yves Saint Laurent, американски съд постановява, че цветът не може да бъде изцяло запазен, но прави компромис – ако подметката е в ярко червено и контрастира с горната част на обувката, търговската марка остава валидна. С това решение съдът подчертава, че уникалната употреба на цвят в модата е допустима при определени обстоятелства.

Target и Home Depot

Target се е наложил със своя агресивен, наситено червен цвят, който е неразривно свързан с марката. Компанията държи изключителни права за този нюанс в контекста на търговията на дребно с отстъпки. Подобна е историята и с Home Depot, чийто яркооранжев – известен като „Голямото портокалово“ – е запазен знак за магазина. Въпреки че други компании може да използват оранжево, съчетанието от цвят и типография, напомняща на Home Depot, е строго забранено. Такива цветови комбинации създават визуален код, който не може да бъде копиран без юридически последици.

Post-It

3M, създателите на жълтите Post-It бележки, също притежават търговска марка за канарчевожълтия цвят, използван в продукта. Те дори съдиха Microsoft, когато софтуерният гигант имитира цвета в дигитално приложение. При John Deere ситуацията е по-сложна: компанията защитава комбинацията от зелено и жълто, но не и зеленото самостоятелно, тъй като се счита за „функционален“ и широко използван в земеделието. Такива случаи илюстрират как цветът може да бъде защитен само когато се използва по начин, който не подвежда потребителите и не засяга нормалната конкуренция.

UPS

UPS избира кафявото – по-точно нюанс, наречен Pullman Brown – като централен елемент от визуалната си идентичност. От камионите до униформите, всичко носи този топъл, земен цвят. Owens-Corning, компания за строителни материали, отива още по-далеч, като е първата фирма, регистрирала цвят – ярко розово – като търговска марка. Целта е да отличи своята фибростъклена изолация от конкурентите. Така се ражда и партньорството с "Розовата пантера" – успешен маркетингов ход, който закодира цвета в съзнанието на потребителите.

T-Mobile

T-Mobile, телеком гигант с европейски корени, успешно наложи своя шокиращо розов цвят, известен като магента, като част от фирмената си идентичност. Компанията многократно завежда съдебни дела срещу конкуренти, опитали се да използват сходни нюанси. Въпреки че не всички искове приключват в нейна полза, T-Mobile поддържа последователна правна политика за защита на своя цветови код. Това подчертава важността на цвета като маркетингов и правен актив, особено за новите, динамично развиващи се брандове.



