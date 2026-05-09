×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Последвайте ни
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Топ 5 Само на 75 км от Белград и на 360 км от Сараево се намира пустиня, една от 12-те в Европа

Само на 75 км от Белград и на 360 км от Сараево се намира пустиня, една от 12-те в Европа

Топ 5

bTV Бизнес екип

Кои са останалите пустини?

Докато Европа е по-често свързвана със зелени ливади, заснежени Алпи и крайбрежни градове, континентът съдържа истински пустини и много по-голяма гама от полупустини. Една такава се намира в Сърбия, на 75 км от Белград и на 360 км от Сараево, пише N1.

Пустинята Табернас, Испания

Снимка: istockphoto.com

Пустинята Табернас в провинция Алмерия, по крайбрежието на Андалусия, е често описвана като единствената истинска пустиня в континентална Европа, със строго определени валежи (по-малко от 250 мм годишно). Летните температури редовно надвишават 40°C (104°F) (въпреки че са регистрирани по-високи крайности другаде в Испания, Италия и Гърция), а зимните валежи са минимални.

Табернас е най-известен в международен план като мястото, където са заснети десетки „спагети уестърни“ филми през 60-те и 70-те години на миналия век, включително трилогията „Долари“ на Серджо Леоне („За шепа долари“, „За няколко долара повече“ и „Добрият, лошият, злият“).

Кабо де Гата, Испания

Югоизточно от Табернас, Природният парк Кабо де Гата-Нихар защитава вулканичната крайбрежна полупустиня по средиземноморското крайбрежие на Испания. Годишните валежи тук могат да паднат под 200 мм, което го прави едно от най-сухите места в Испания и в цяла Европа. Там е пустинята, която среща морето. 

Барденас Реалес в Испания

Снимка: istockphoto.com

Барденас Реалес обхваща 420 км² глинени и пясъчникови пустоши в югоизточната част на Навара. Вятърната и водната ерозия са издълбали терена в драматични меси, плата и изолирани върхове. Регионът е биосферен резерват на ЮНЕСКО от 2000 г. Барденас се появява в сериала на HBO „Игра на тронове“ (като Дотракско море в сезон 6).

Пустинята Монегрос, Испания

Пустинята Монегрос е най-голямата полупустиня в Испания, обхващаща 2760 км² от басейна на река Ебро между провинциите Уеска и Сарагоса. Районът е с висока гъстота на солени ендорейни лагуни (затворени езера без оттичане), които поддържат специализирани съобщества от халофитни растения и безгръбначни.

Пустинята Акона, Италия

Пустинята Акона се намира в Крете Сенези, район с глинести хълмове южно от Сиена в Тоскана. Според теста за валежите, тя не е истинска пустиня (годишните валежи достигат 600-700 мм и позволяват обработка на земята при напояване), но пейзажът получава обозначението „пустиня“ заради характерната си геоморфология: варовитобели куполообразни образувания от бледа глина (бианкана) и ерозирали дерета (каланки), които правят района да изглежда сух и нереален в сравнение с околния зелен тоскански пейзаж.

Писинас Дюнс, Италия

На югозападния бряг на Сардиния, дюните Писинас се издигат на 100 метра, което ги прави сред най-високите крайбрежни дюни в Европа. Дюнното поле се простира навътре от средиземноморския плаж по протежение на Коста Верде, с растителност от хвойна и макия. Районът понякога се нарича „Европейска Сахара“ заради драматичния си ефект, въпреки че от климатична гледна точка това е система от крайбрежни дюни, а не пустиня.

Делиблатски пясъци, Сърбия

Делиблатските пясъчници покриват 300 км² от югоизточната Панонска низина във Войводина, Сърбия. Районът е остатък от плейстоценски дюнно поле, образувано след отдръпването на древното Панонско море и студените, сухи условия на последния ледников период. Дюнното поле има характерна елипсовидна форма, ориентирана по преобладаващата посока на вятъра Кошава.

Въпреки че е наричана „пустиня“, Делиблато технически е пясъчна степна екосистема с високо биоразнообразие, дом на 900 растителни таксона и много ендемични видове.

Делиблато е защитен като специален природен резерват от 2002 г. и често (донякъде неточно) е описван като „най-голямата пясъчна пустиня в Европа“ или „европейската Сахара“.

Пустинята Блендов в Полша

Пустинята Бледов в южна Полша, между Малополша и Силезия, обхваща площ от 32 км², което я прави най-голямата маса от рохкав пясък в Централна Европа, далеч от море. Подобно на Олтенската Сахара, тя е до голяма степен с антропогенен произход: средновековният добив на сребро и олово в региона е разчистил района преди векове, оставяйки открити подлежащите песъчливи ледникови отлагания. Полската армия я е използвала за пустинни тренировки по време на двете световни войни.

Олегски пясъчници, Украйна

Олегските пясъчници в Херсонска област в Южна Украйна покриват приблизително 161 км², най-голямата концентрация на рохкав пясък в Украйна. Динското поле е друга антропогенна формация: прекомерната паша на овце през 19 век лиши района от естествена растителност и реактивира пясъка отдолу.

Полупустинята на Калмикия, Русия

Република Калмикия в югозападната европейска част на Русия, на Каспийската равнина, съдържа най-голямата ивица непрекъсната полупустиня в Европа, обхващаща площ от приблизително 80 000 км².

Тази област е официално обявена за единствения истински пустинен ландшафт в Русия и е пример за антропогенно опустиняване: интензивната паша на добитък по време на съветската колективизация ускорява загубата на степна растителност и значително разширява сухата зона през 20-ти век.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата