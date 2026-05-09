Само на 75 км от Белград и на 360 км от Сараево се намира пустиня, една от 12-те в Европа

Докато Европа е по-често свързвана със зелени ливади, заснежени Алпи и крайбрежни градове, континентът съдържа истински пустини и много по-голяма гама от полупустини. Една такава се намира в Сърбия, на 75 км от Белград и на 360 км от Сараево, пише N1.

Пустинята Табернас, Испания

Пустинята Табернас в провинция Алмерия, по крайбрежието на Андалусия, е често описвана като единствената истинска пустиня в континентална Европа, със строго определени валежи (по-малко от 250 мм годишно). Летните температури редовно надвишават 40°C (104°F) (въпреки че са регистрирани по-високи крайности другаде в Испания, Италия и Гърция), а зимните валежи са минимални.

Табернас е най-известен в международен план като мястото, където са заснети десетки „спагети уестърни“ филми през 60-те и 70-те години на миналия век, включително трилогията „Долари“ на Серджо Леоне („За шепа долари“, „За няколко долара повече“ и „Добрият, лошият, злият“).

Кабо де Гата, Испания

Югоизточно от Табернас, Природният парк Кабо де Гата-Нихар защитава вулканичната крайбрежна полупустиня по средиземноморското крайбрежие на Испания. Годишните валежи тук могат да паднат под 200 мм, което го прави едно от най-сухите места в Испания и в цяла Европа. Там е пустинята, която среща морето.

Барденас Реалес в Испания

Барденас Реалес обхваща 420 км² глинени и пясъчникови пустоши в югоизточната част на Навара. Вятърната и водната ерозия са издълбали терена в драматични меси, плата и изолирани върхове. Регионът е биосферен резерват на ЮНЕСКО от 2000 г. Барденас се появява в сериала на HBO „Игра на тронове“ (като Дотракско море в сезон 6).

Пустинята Монегрос, Испания

Пустинята Монегрос е най-голямата полупустиня в Испания, обхващаща 2760 км² от басейна на река Ебро между провинциите Уеска и Сарагоса. Районът е с висока гъстота на солени ендорейни лагуни (затворени езера без оттичане), които поддържат специализирани съобщества от халофитни растения и безгръбначни.

Пустинята Акона, Италия

Пустинята Акона се намира в Крете Сенези, район с глинести хълмове южно от Сиена в Тоскана. Според теста за валежите, тя не е истинска пустиня (годишните валежи достигат 600-700 мм и позволяват обработка на земята при напояване), но пейзажът получава обозначението „пустиня“ заради характерната си геоморфология: варовитобели куполообразни образувания от бледа глина (бианкана) и ерозирали дерета (каланки), които правят района да изглежда сух и нереален в сравнение с околния зелен тоскански пейзаж.

Писинас Дюнс, Италия

На югозападния бряг на Сардиния, дюните Писинас се издигат на 100 метра, което ги прави сред най-високите крайбрежни дюни в Европа. Дюнното поле се простира навътре от средиземноморския плаж по протежение на Коста Верде, с растителност от хвойна и макия. Районът понякога се нарича „Европейска Сахара“ заради драматичния си ефект, въпреки че от климатична гледна точка това е система от крайбрежни дюни, а не пустиня.

Делиблатски пясъци, Сърбия

Делиблатските пясъчници покриват 300 км² от югоизточната Панонска низина във Войводина, Сърбия. Районът е остатък от плейстоценски дюнно поле, образувано след отдръпването на древното Панонско море и студените, сухи условия на последния ледников период. Дюнното поле има характерна елипсовидна форма, ориентирана по преобладаващата посока на вятъра Кошава.

Въпреки че е наричана „пустиня“, Делиблато технически е пясъчна степна екосистема с високо биоразнообразие, дом на 900 растителни таксона и много ендемични видове.

Делиблато е защитен като специален природен резерват от 2002 г. и често (донякъде неточно) е описван като „най-голямата пясъчна пустиня в Европа“ или „европейската Сахара“.

Пустинята Блендов в Полша

Пустинята Бледов в южна Полша, между Малополша и Силезия, обхваща площ от 32 км², което я прави най-голямата маса от рохкав пясък в Централна Европа, далеч от море. Подобно на Олтенската Сахара, тя е до голяма степен с антропогенен произход: средновековният добив на сребро и олово в региона е разчистил района преди векове, оставяйки открити подлежащите песъчливи ледникови отлагания. Полската армия я е използвала за пустинни тренировки по време на двете световни войни.

Олегски пясъчници, Украйна

Олегските пясъчници в Херсонска област в Южна Украйна покриват приблизително 161 км², най-голямата концентрация на рохкав пясък в Украйна. Динското поле е друга антропогенна формация: прекомерната паша на овце през 19 век лиши района от естествена растителност и реактивира пясъка отдолу.

Полупустинята на Калмикия, Русия

Република Калмикия в югозападната европейска част на Русия, на Каспийската равнина, съдържа най-голямата ивица непрекъсната полупустиня в Европа, обхващаща площ от приблизително 80 000 км².

Тази област е официално обявена за единствения истински пустинен ландшафт в Русия и е пример за антропогенно опустиняване: интензивната паша на добитък по време на съветската колективизация ускорява загубата на степна растителност и значително разширява сухата зона през 20-ти век.