Защо Румъния купува танкове Abrams за над 6.5 млрд. евро?

Страната също планира да започне местно производство на танковете и военно оборудване

Румъния прави нова голяма стъпка в укрепването на военния си капацитет. Министерството на отбраната на страната внесе за одобрение в парламента проект за покупка на 216 американски танка Abrams, както и за боеприпаси, резервни части, симулатори, техническа поддръжка и обучение на персонал. Сделката се оценява на около 6.5 млрд. евро без ДДС и представлява втората фаза на мащабната програма за модернизация на армията, стартирала след руската инвазия в Украйна. Част от оборудването, включително резервни части и техника, ще бъде произвеждано и на местна територия. Това цели не само укрепване на отбраната, но и развитие на военната индустрия в страната.

Румънските отбранителни амбиции

Програмата за превъоръжаване на страната започна през 2023 г. Тогава бе направена поръчка на 54 танка Abrams от американската армия за 1.07 млрд. долара, като доставката им е предвидена за 2028 г. За да бъде завършен този първи етап, министерството е поискало и ново финансиране от 458.2 млн. долара, което ще покрие боеприпаси и допълнително оборудване.

Засилени рискове по източния фланг на НАТО

Като страна-членка на НАТО с най-дългата граница с Украйна, а именно 614 километра по суша и море, Румъния е пряко засегната от напрежението от войната. Само през последните месеци бяха регистрирани няколко нарушения на въздушното ѝ пространство от руски дронове. В този контекст Букурещ ускорява усилията си за местно производство на военни дронове в партньорство с Украйна, като се планира изграждането на нов военен завод с финансиране по европейската програма SAFE.

Военноморска модернизация

Успоредно с модернизацията на сухопътните войски парламентът вече одобри покупката на военен кораб клас Hissar от Турция за 223 млн. евро без ДДС. Освен със самия кораб военноморските сили на Румъния ще бъдат оборудвани с ракети и системи, съобразени с натовските стандарти, за да се гарантира патрулирането в Черно море, където се развива и мащабният газов проект на Petrom и Romgaz. Военноморските планове включват още придобиването на две системи за противокорабни и наземни удари на стойност 200 млн. евро, два кораба за унищожаване на мини за 150 млн. евро и два хеликоптера за военноморски мисии за 165 млн. евро.

Важно е да се отбележи, че от 2022 г. досега румънската армия е закупила или планира да закупи техника за над 20 млрд. евро. От тях около 15 млрд. евро са насочени към въздушните сили, около 5 млрд. евро са за сухопътните войски и под 1 млрд. евро са отделени за военноморските сили. Сред ключовите придобивки са изтребителите F-16 и F-35, системи за противоракетна отбрана PATRIOT, дронове Bayraktar, радари, хеликоптери, бронирани машини Piranha, системи за близка ПВО и сега танкове Abrams.

Румъния като стълб за сигурността на НАТО

С ускорената модернизация на армията Букурещ затвърждава ролята си на стратегически стълб за сигурността на НАТО в Черноморския регион. Докато войната в Украйна продължава, Румъния не само укрепва отбраната си, но и изгражда капацитет за производство на военна техника, който може да се превърне в актив за целия алианс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN