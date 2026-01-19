BGN → EUR
Топ 5 Кои български стартъпи получиха най-големи финансирания през 2025 г.

Кои български стартъпи получиха най-големи финансирания през 2025 г.

Топ 5

bTV Бизнес екип

През втората половина на 2025 г. рисковият капитал претърпява забавяне

Данни показват, че през втората половина на 2025 г. както екосистемата на българските стартиращи компании, така и рисковият капитал претърпява забавяне. Наблюдава се по-малко кръгове на финансиране и по-малък обем капитал, вложен в местни стартъпи, пише The Recursive.

Със сигурност през първата половина на 2025 г. станахме свидетели на забележителни сделки, в една от които EnduroSat завърши два значителни кръга на финансиране, единият от които водеше фондът на Питър Тийл .  

Ето списък, цитиран от The Recursive, кои български стартъпи получиха най-големи финансирания през 2025 г.:

EnduroSat

Снимка: EnduroSat/ Facebook

  • Доставчик на софтуерно дефинирани спътници и решения за космически данни
  • Основател: Райчо Райчев
  • Вертикала: Космически технологии
  • Последен кръг: 90 милиона евро
  • Етап: Серия B / Растеж
  • Инвеститори: Riot Ventures, Google Ventures (GV), Lux Capital, Фондът на Европейския съвет за иновации, Shrug Capital, Founders Fund, Ceecat Capital, Morphosis Capital, Freigeist Capital, Neo Ventures
  • Общо финансиране: 152,25 милиона евро

Evrotrust

  • Доставчик на услуги за дигитална идентичност и доверие
  • Основатели: Константин Безуханов, Георги Димитров
  • Вертикала: Финтех
  • Последен кръг: 6,6 милиона евро
  • Етап: Растеж
  • Инвеститори: 3TS Capital Partners, Silverline Capital, звеното за инвестиции в акции за растеж на Групата на Българската банка за развитие, Capital Investment Fund
  • Общо финансиране: 13 милиона евро

Paypercut

Снимка: Linkedin

  • Агрегатор на BNPL, който свързва множество доставчици чрез една интеграция
  • Основатели: Стоил Василев, Емил Савов, Гарет Уолш, Емил Савов
  • Вертикала: Финтех
  • Последен кръг: 2 милиона евро
  • Етап: Предварителен етап
  • Инвеститори: Concentric (водещ); Passion Capital, RTP Global, Tuesday Capital, Robin Capital, Angel Invest Ventures, бизнес ангели
  • Общо финансиране: 2 милиона евро

Blue Longevity Clinic

  • Доставчик на услуги за медицина за дълголетие от ново поколение
  • Основател: Илиян Григоров
  • Вертикала: Здравни технологии / Дълголетие
  • Последен кръг: 2 милиона евро
  • Етап: Растеж
  • Инвеститори: Eleven Ventures (водещ); Sofia Angels Ventures; семейни офиси
  • Общо финансиране: Няма данни

WiseBee

  • Стартъп за киберсигурност с операции, свързани с България и САЩ
  • Основатели: Стоян Стоянов, Таха Кази
  • Вертикала: Киберсигурност
  • Последен кръг: 2,5 млн. долара (2,14 млн. евро)
  • Етап: Предварителен етап
  • Инвеститори: Frontline Ventures; BrightCap Ventures
  • Общо финансиране: 2,5 млн. долара (2,14 млн. евро)

