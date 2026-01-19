През втората половина на 2025 г. рисковият капитал претърпява забавяне
Данни показват, че през втората половина на 2025 г. както екосистемата на българските стартиращи компании, така и рисковият капитал претърпява забавяне. Наблюдава се по-малко кръгове на финансиране и по-малък обем капитал, вложен в местни стартъпи, пише The Recursive.
Със сигурност през първата половина на 2025 г. станахме свидетели на забележителни сделки, в една от които EnduroSat завърши два значителни кръга на финансиране, единият от които водеше фондът на Питър Тийл .
Ето списък, цитиран от The Recursive, кои български стартъпи получиха най-големи финансирания през 2025 г.:
EnduroSat
Снимка:
EnduroSat/ Facebook
- Доставчик на софтуерно дефинирани спътници и решения за космически данни
- Основател: Райчо Райчев
- Вертикала: Космически технологии
- Последен кръг: 90 милиона евро
- Етап: Серия B / Растеж
- Инвеститори: Riot Ventures, Google Ventures (GV), Lux Capital, Фондът на Европейския съвет за иновации, Shrug Capital, Founders Fund, Ceecat Capital, Morphosis Capital, Freigeist Capital, Neo Ventures
- Общо финансиране: 152,25 милиона евро
Evrotrust
- Доставчик на услуги за дигитална идентичност и доверие
- Основатели: Константин Безуханов, Георги Димитров
- Вертикала: Финтех
- Последен кръг: 6,6 милиона евро
- Етап: Растеж
- Инвеститори: 3TS Capital Partners, Silverline Capital, звеното за инвестиции в акции за растеж на Групата на Българската банка за развитие, Capital Investment Fund
- Общо финансиране: 13 милиона евро
Paypercut
- Агрегатор на BNPL, който свързва множество доставчици чрез една интеграция
- Основатели: Стоил Василев, Емил Савов, Гарет Уолш, Емил Савов
- Вертикала: Финтех
- Последен кръг: 2 милиона евро
- Етап: Предварителен етап
- Инвеститори: Concentric (водещ); Passion Capital, RTP Global, Tuesday Capital, Robin Capital, Angel Invest Ventures, бизнес ангели
- Общо финансиране: 2 милиона евро
Blue Longevity Clinic
- Доставчик на услуги за медицина за дълголетие от ново поколение
- Основател: Илиян Григоров
- Вертикала: Здравни технологии / Дълголетие
- Последен кръг: 2 милиона евро
- Етап: Растеж
- Инвеститори: Eleven Ventures (водещ); Sofia Angels Ventures; семейни офиси
- Общо финансиране: Няма данни
WiseBee
- Стартъп за киберсигурност с операции, свързани с България и САЩ
- Основатели: Стоян Стоянов, Таха Кази
- Вертикала: Киберсигурност
- Последен кръг: 2,5 млн. долара (2,14 млн. евро)
- Етап: Предварителен етап
- Инвеститори: Frontline Ventures; BrightCap Ventures
- Общо финансиране: 2,5 млн. долара (2,14 млн. евро)
