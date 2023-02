Искате почивка на остров, далеч от шума и големите тълпи? (СНИМКИ)

10 красиви, но малко известни острова в Европа: 2 Част

В забързаното и изпълнено със задачи и стрес ежедневие човек понякога има желание да избяга на място, където ще намери спокойствие и красиви гледки. За предпочитане на някой остров, далеч от шума и големите тълпи.

В случай, че още не сте планирали следващото си пътуване, ние имаме за вас 10 предложения, които са по-малко популярни в Европа.

Ето втората част с малко известни острови:

Архипелагът Берленгас (Португалия)

Тук се намира биосферния резерват “Берленгас”, който е част от списъка на ЮНЕСКО. На близо 10 км. от град Паниче, този архипелаг е популярен най-вече с крепостта “Сао Жоао Баптиста”, построена през 1600 г. и се извисява на висока скала на Берленгас Гранде - най-големият остров от него. Във водите му може да се види “mola mola“ (б.а. - океанска слънчева риба). Островите от архипелага са едно от най-важните места в тази част на Португалия за размножаване на морски птици.

Аликуди (Сицилия/Италия)

Див и суров, Аликуди е най-слабо населеният от седемте острова във верига край северното крайбрежие на Сицилия, която включва още Стромболи и Липари. На това тихо местенце своето убежище се намерили около 100 души. На този остров няма коли и хотели. Туристите се настаняват във вили под наем. Можете да си купите риба от местните рибари или да се насладите по стъпалата от замръзнала лава, водещи нагоре по вулканичните склонове. Пристанището пък разкрива гледка като от пощенска картичка.

Скирос (Гърция)

Миконос и Санторини могат да бъдат толкова пренаселени от туристи през летните месеци, така че ако искате по-тихо изкарване в Гърция, можете да насочите погледа си на север в Егейско море, към Скирос.

Това е един от 24-те острова в слабо обитаваната верига Споради, в северозападната част на Егейско море. Ако сте почитатели на плажовете, тук ще намерите прекрасни такива. Освен това, има византийски замък, извисяващ се над главния град. На този остров живее и древна порода кон - скирийски, който може да се види само тук.

Островът приема най-много посетители по време на известния карнавал на Скирос, който привлича хората заради танците и костюмите. В останалото време от годината на това местенце е доста тихо и спокойно.

Остров Ратлин (Северна Ирландия)

Простиращ се на по-малко от 10 км. Ратлин може да се похвали със само 150 постоянни жители. В отдалечените заливи на този остров има колонии от тюлени, както и от кайри, чайки и гагарки. Ако сте любители на гмуркането, можете да видите страхотни гледки под водата, запознавайки се с останките на множество плавателни съдове, разбили се около бреговете на Ратлин. Любопитно място за посещение е и фарът, който е единственият в света, построен с покрива надолу.

Фаста Аланд (Финландия)

Между Швеция и Финландия има залив, в който е разположен архипелагът Аланд, съставен от общо 6500 острова, като само 60 от тях са населени. Официалният език е шведският, макар че територията е финландска.

Фаста Аланд е най-големият от тези острови. За гостите си той предлага обиколка с велосипед или разходка с ферибот до някои от останалите. Има ваканционни жилища и хотели, в които можете да се отдадете на гледка към морето или да се отпуснете в сауна.

Снимките са от: The best islands in Europe for getting away from almost everyone | CNN