Знаете ли колко спестяват колите със старт/стоп система?

Каква е ползата от старт/стоп системата в превозните средства?

Американското дружество на автомобилните инженери проведе сериозно проучване и установи, че в зависимост от условията на шофиране, старт/стоп системата намалява разхода на гориво с между 7 и 26%, пише N1.

Когато спрете в задръстване, на светофар и др., системата изключва двигателя на превозното средство, докато не решите да стартирате колата отново, когато тя се включва автоматично.

Някои източници споменават до 15% икономии на гориво в града. Всичко зависи от условията на шофиране, на открит път, с малко спиране, ползата от системата старт/стоп е минимална. Американското дружество на автомобилните инженери (SAE) е провело сериозни изследвания. SAE установи, че в зависимост от условията на шофиране, автоматичната технология старт/стоп намалява разхода на гориво с между 7 и 26%.

Тези резултати са получени от тест през 2023 г. на четири различни превозни средства в три стандартизирани тестови цикъла – тест за разход на гориво в града по Федералната тестова процедура, Допълнително FTP агресивно шофиране с високо ускорение и EPA New York City Cycle.

SAE измери разхода на гориво с активирани системи в сравнение със същите тестове с изключени системи.