Знаете ли колко спестяват колите със старт/стоп система?

Свят

bTV Бизнес екип

Каква е ползата от старт/стоп системата в превозните средства?

Американското дружество на автомобилните инженери проведе сериозно проучване и установи, че в зависимост от условията на шофиране, старт/стоп системата намалява разхода на гориво с между 7 и 26%, пише N1. 

 

Когато спрете в задръстване, на светофар и др., системата изключва двигателя на превозното средство, докато не решите да стартирате колата отново, когато тя се включва автоматично.

Някои източници споменават до 15% икономии на гориво в града. Всичко зависи от условията на шофиране, на открит път, с малко спиране, ползата от системата старт/стоп е минимална. Американското дружество на автомобилните инженери (SAE) е провело сериозни изследвания. SAE установи, че в зависимост от условията на шофиране, автоматичната технология старт/стоп намалява разхода на гориво с между 7 и 26%.

Тези резултати са получени от тест през 2023 г. на четири различни превозни средства в три стандартизирани тестови цикъла – тест за разход на гориво в града по Федералната тестова процедура, Допълнително FTP агресивно шофиране с високо ускорение и EPA New York City Cycle.

SAE измери разхода на гориво с активирани системи в сравнение със същите тестове с изключени системи.

Както вероятно се досещате, автоматичните старт/стоп системи не помогнаха особено в теста, който е базиран на агресивно шофиране с високо ускорение. Изненадващо е, че в градския FTP тест разходът на гориво се подобри със 7,27%, докато ползите се оказаха по-значителни в теста NYCC (който включва много движение/спиране), където разходът на гориво спадна с 26,4%. Това не е малко.

