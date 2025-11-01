4 лесни начина да харчите по-малко и да спестявате повече пари

Ето какво да правите

Всички сме поглеждали банковата си сметка и сме се чудили защо нямаме толкова пари, колкото си мислехме, че имаме, и изведнъж сметките, пазаруването и общуването започват да се натрупват.

Ако се затруднявате да управлявате финансите си, ето четири начина, които ще ви помогнат да ги управлявате по-добре, ето какви съвети дава BBC:

1. Обърнете внимание кога харчите пари

Снимка: iStock

Изясняването на факта, който ви кара да харчите пари, може да ви помогне да спрете разрушителните модели. Най-лесният начин да откриете тези навици е да прегледате банковите си извлечения, за да видите кога харчите най-много. Късно през нощта? Дали е през уикендите?

Разбирането на тези инстинкти ни позволява да предприемем стъпки за предотвратяването им.

2. Отделяйте по един час седмично за финансите си

Снимка: iStock

Страхувате се да проверите баланса на вашата сметка? Този вид поведение често е свързано с нашето образование, казва Клеър Барет, редактор за потребители във Financial Times.

„Как се чувствахме по отношение на математиката в училище, може би онова парещо чувство на срам, че не знаеш отговора или че вдигаш ръка, за да отговориш на въпрос, и го сбъркаш, което често може да ни накара да се чувстваме сякаш не можем да се справим с математика. Следователно, не можем да печелим пари.“

Единственият начин да направите това е да се насилите да се справите с проблема директно, като отделяте определено време всяка седмица, за да прегледате банковата си сметка и всичките си разходи.

3. Не позволявайте на терминологията да ви отблъсква - задавайте въпроси

Често термините, свързани с парите, могат да бъдат отблъскващи. Не позволявайте думи като „инвестиране“ да ви плашат, вместо това отделете време, за да ги научите повече. Независимо дали говорим за акции или за инвестиране в пенсия, трябва да си осигурим всяко финансово предимство.

Направите списък с неща, за които не сте сигурни, независимо дали става въпрос за консолидиране на пенсиите или искане за увеличение на заплатата на работното място, и бавно да работите върху тях.

Не бъдете прекалено строги към себе си, ако тепърва започвате.

4. Създайте фонд за свобода

Много от нас вече са твърде натоварени с разходите за ежедневие, за да помислят дори за спестяване. Но за тези, които могат да си го позволят, създайте „фонд за свобода“, който да ви дава възможности, когато животът стане труден.

Създайте сметка с лесен достъп само на ваше име, а не съвместна, и да заделяте част от доходите си всеки месец. За разлика от фонда за спешни случаи за неща като неочаквани ремонти на кола и къща, фондът за свобода е пари, предназначени да „ви направят по-щастливи“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN