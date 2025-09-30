YouTube ще плати 24,5 млн. долара, за да прекрати делото си с Тръмп

През януари Meta се съгласи на подобно споразумение с Тръмп, възлизащо на 25 млн. долара

YouTube се съгласи да изплати 24,5 милиона долара, за да уреди дело, заведено от президента Доналд Тръмп. Той съди платформата, тъй като акаунтът му бе блокиран след събитията на 6 януари 2021 г. С това YouTube се присъединява към другите големи социални мрежи, които вече постигнаха подобни споразумения във връзка с отстраняването на Тръмп от техните услуги, предава CNN.

Снимка: Ройтерс

Според информация от съдебни документи, YouTube ще заплати 22 милиона долара за уреждане на искове, подадени от Тръмп чрез неправителствената организация Trust for the National Mall. Тази организация има за цел да съдейства за възстановяването и поддръжката на National Mall, както и за изграждането на Държавната бална зала на Белия дом. Освен това компанията ще плати още 2,5 милиона долара за споразумения с други жалбоподатели, включително American Conservative Union.

При поискване за коментар, YouTube е препратила CNN към съответните съдебни документи. По-рано през януари, Meta се съгласи на подобно споразумение с Тръмп, възлизащо на 25 милиона долара, а през февруари X постигна договореност за приблизително 10 милиона долара, според информация от New York Times.

По време на блокирането на акаунтите му, социалните мрежи заявиха, че публикациите на Тръмп относно бунта представляват риск от насърчаване на нови актове на насилие. Въпреки това, тогавашни правни анализатори отбелязаха, че подобни съдебни искове често не успяват, тъй като платформите имат правото сами да определят политиките си за съдържание.

