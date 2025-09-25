Instagram, който познавахте е мъртъв, промяната му е налице

Кое е трендът в момента при социалната мрежа?

Instagram става още по-фокусиран върху Reels с нова навигация на началния екран, затвърждавайки промяната му от място за публикуване на лични снимки за приятели към друг вид споделяне. Може да не ви харесва това, но трябва да го преживеем.

От известно време е написано, че Instagram е много по-фокусиран върху показването на Reels и подобряването на функциите си за лични съобщения. Със сигурност сте забелязали, че приятелите ви публикуват в мрежата по-рядко - ако изобщо публикуват, пише Business Insider. Всъщност, публикуването в основната емисия е станало толкова рядко, че има цял нов набор от неписани правила за това как да се правят тези публикации - точният ред на публикуване на снимки за месеца, какво е достойно за мрежата или не и т.н.

И много вероятно е така или иначе да прекарвате по-малко време в основната си емисия и да прекарвате повече време в Reels. И освен ако самият вие не сте инфлуенсър, вероятно не публикувате толкова много Reels. Обичате просто да седите и да скролвате, като TikTok.

Instagram вече е основно място за Reels и директни съобщения, а основното действие там сега е гледането на Reels и изпращането им на приятелите ви. Адам Мосери, ръководител на Instagram, знае това отдавна и го е казвал многократно.

Bloomberg съобщи, че тества и версия на приложението в Индия, която се отваря директно в раздела Reels, вместо в емисията със снимки на началната страница. Това би било донякъде подобно на новата версия за iPad, която пуснаха - първият път, когато пуснаха приложение, специално за iPad! - която се отваря директно в Reels.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN