25-годишна напусна работата си за 346 000 долара, за да създаде марка за грим

25-годишната Сара Гулър разказва как е напуснала високоплатената си работа, за да изгради собствен бизнес. Тя е съоснователка на козметичната марка Forta в района на Сан Франциско. След дипломирането си през 2022 г. Сара започва работа във фирма за дялов капитал за растеж в Бостън. Две години по-късно се връща в Калифорния за сходна позиция в друга компания. Въпреки че работата ѝ носи ценен опит и отлични перспективи, натоварването постепенно я изтощава. Тя споделя, че почти не е имала време за себе си — не е готвила, пропускала е семейни поводи, работила е до късно почти всяка вечер и дори е спряла да спортува, предава Business Insider.

"Не бях щастлива, но получавах заплата от 346 000 долара и смятах, че би трябвало да съм" - споделя тя. Трудно ѝ било да говори за неудовлетворението си, защото околните гледали на работата ѝ като на мечтана възможност. По същото време нейна близка приятелка от Станфорд, бивша състезателка в WNBA, проявява интерес към предприемачеството. Като активен спортист тя често имала проблем с грима си по време на тренировки и мачове. Това вдъхновява двете да създадат козметична марка, насочена към устойчивост и представяне при натоварване — ниша, която според тях липсвала на масовия пазар.

Дълго време Сара оставала в света на корпоративните финанси заради високите доходи и очакването за следващия бонус. В крайна сметка обаче психическото ѝ състояние се влошава дотолкова, че решава да напусне. Преди осем месеца тя се посвещава изцяло на новия бизнес, а марката стартира официално преди месец. По думите ѝ преходът към живота на основател не е бил лесен — от строго организиран график тя преминава към пълна самостоятелност и необходимост сама да се дисциплинира.

Заедно със съоснователката си инвестират лични спестявания в логото, дизайна, брандинга и първата производствена поръчка. Разходите се оказват значителни — минималните количества за производство достигат около 10 000 бройки на стойност приблизително 17 000 долара. Впоследствие получават подкрепа чрез финансиране от близки и приятели. Въпреки че и сега работи почти толкова часове, колкото преди, доходите ѝ са значително по-ниски, а начинът ѝ на живот е много по-скромен.

Сара признава, че все още има моменти на съмнение, особено когато продажбите не вървят добре. Въпреки това предпочита да поеме риска, вместо един ден да съжалява, че никога не е опитала. Тя разказва, че родителите ѝ са имигранти от Индия, а баща ѝ е израснал в село без електричество. Самата тя е първата жена в семейството, завършила образование над началното училище. Днес, макар да работи усилено, усеща повече свобода и удовлетворение — готви, спортува, прекарва време със семейството си и не изпитва същото прегаряне като преди. Макар да осъзнава, че има сигурността на семейна подкрепа, тя е вложила всичко в новото си начинание и засега няма резервен план.