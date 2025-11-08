BGN → EUR
Технологии Учени създават роботи, които поправят зъбите без зъболекар

Учени създават роботи, които поправят зъбите без зъболекар

bTV Бизнес екип

Как работи новата технология?

Чувствителността на зъбите е едно от онези често срещани неудобства, които изглеждат маловажни, докато не се появят. Дори една студена напитка може да накара кътника ви да се усеща сякаш е пробит с ледено шило. Години наред зъболекарите са давали предимно едни и същи препоръки използвайте специална паста за чувствителни зъби, избягвайте храни и напитки с екстремни температури и се надявайте на най-доброто.

Снимка: Canva

Сега обаче индийски изследователи вярват, че са намерили истинско решение на микроскопично ниво. Учени от Индийския научен институт, в сътрудничество с бенгалския стартъп Theranautilus, създадоха CalBotsмалки магнитни наноботи, които могат да проникнат дълбоко в тунелчетата на чувствителния зъб и да ги запечатат отвътре.

Според публикация в Advanced Science, тези наноботи могат да осигурят трайно облекчение само с едно лечение. Те работят, като проникват в дентиновия слой под емайла, който съдържа микроскопични тръбички, свързани с нервите. Когато емайлът се изтърка, тези каналчета остават отворени и студен въздух или вода стимулира нервите, причинявайки болка. Обикновената паста за зъби запушва само повърхността и ефектът ѝ бързо изчезва.

Снимка: Pexels

CalBots са проектирани по различен начин. С размер около 400 нанометра, те са достатъчно малки, за да влязат в дентиновите каналчета, и носят калциево-силикатна биокерамична формула, която имитира естествения зъбен материал. Под влиянието на магнитно поле, ботовете се насочват дълбоко към целта, в някои случаи до половин милиметър. Там те се слепват и втвърдяват, създавайки постоянна запушалка, наподобяваща естествения емайл.

Екипът тества CalBots върху извадени човешки зъби, като след двадесет минути под магнитно поле каналчетата бяха напълно запечатани с нов минерален материал, без течове или празнини. След това следваха тестове с животни мишките с чувствителни зъби избягваха студената вода, докато не бяха третирани с CalBots. Видяхме 100% възстановяване на поведението. Това беше решаващ момент за нас“, каза водещият изследовател Шанмук Педи.

Резултатите бяха достатъчно обнадеждаващи, за да се планират клинични изпитвания. Екипът обяснява, че в бъдеще CalBots биха могли да станат част от стандартна дентална процедура, която се прилага веднъж и се насочва магнитно за няколко минути. Докато пастите за зъби само временно облекчават болката, CalBots могат да я премахнат трайно.

