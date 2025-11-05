1 USD
Технологии Стартъп осъществи първия разговор между двама души по време на сън

Стартъп осъществи първия разговор между двама души по време на сън

bTV Бизнес екип

Как компанията е постигнала процеса?

Калифорнийски стартъп обяви, че успешно е постигнал първата комуникация между двама души по време на сън, определяйки това като исторически етап, който може да отвори нови измерения.

Снимка: Canva

REMspace е невротехнологична компания от района на залива на Сан Франциско, съсредоточена върху осъзнатото сънуване и подобряване на съня. Тя съобщи, че вече два пъти са имали двама души, които успешно предизвикаха осъзнати сънища и си размениха просто съобщение“.

Най-голямата вила в света има 1788 стаи и 257 бани, не е в Дубай

Според компанията участниците са спали у дома на 24 септември, докато специално разработеното им устройство проследява полисомнографските им данни чрез WiFi включително мозъчните вълни, нивото на кислород в кръвта, сърдечната честота и дишането им. След като сървърът на REMspace засича, че един от участниците е влязъл в състояние на осъзнат сън, устройството генерира произволна дума и я предава чрез слушалки. Отговорът на участника се записва и съхранява на сървъра на компанията, предава NY Post. 

Осем минути по-късно вторият кандидат изпада в осъзнат сън, след което сървърът му предава съобщението, което той повторно повтаря след събуждане бележейки първия в историята разговор“, осъществен по време на сънища. REMspace подчертава, че този експеримент показва потенциала на осъзнатите сънища да отключат нови форми на комуникация и човешки възможности.

Снимка: Pexels

Осъзнатото сънуване позволява на човек да извършва целенасочени действия в сънищата си, вместо да реагира произволно. След първия експеримент, главният изпълнителен директор на REMspace, Майкъл Радуга, съобщи, че на 8 октомври са проведени допълнителни комуникации между двама други участници. Той отбеляза, че това изглеждаше като научна фантастика вчера, но скоро ще се превърне в обичайна практика, с потенциал за множество търговски приложения.

Въпреки успеха, стартъпът не е разкрил техническите подробности за своята специално проектирана“ технология. Компанията е подала статия за преглед в научно списание и очаква публикуването ѝ в следващите 2–6 месеца. Радуга посочи, че REMspace, основана в Русия през 2007 г. и преместена в САЩ преди пет месеца, продължава да търси нови кандидати с опит или потенциал в осъзнатото сънуване за бъдещи изследвания.

Радуга е известен с ексцентричните си експерименти със съня и  миналата година той беше хоспитализиран, след като си имплантира микрочип в черепа, за да контролира собствените си сънища.

