Това е първата кола със сгъваем волан (ВИДЕО)

Доставчик на части представи иновативен сгъваем волан на CES

Autoliv, най-големият доставчик на автомобилно оборудване за безопасност в света, току-що представи сгъваем волан. Новата технология е проектирана с мисъл за автономните автомобили и създава повече пространство в кабината, когато воланът не е необходим, пише Car and Driver.

Новият волан

Прибиращият се лост за управление е проектиран да увеличи пространството в кабината по време на автономно шофиране. Съгласно действащите разпоредби, няма произведени превозни средства, които реално могат да използват новите сгъваеми колела от Autoliv.

Състезателните автомобили от години използват бързосвалящи се волани, за да улеснят качването и слизането. Сега Autoliv навлиза в бизнеса с прибиращи се волани, въпреки че доставчикът на части предлага свой собствен поглед върху идеята. Вместо да премахнат изцяло волана, Autoliv дебютира със сгъваем волан, предназначен за автономни автомобили.

Как работи воланът?

При нормално шофиране, новият волан на Autoliv функционира като всеки друг волан. При включено автономно шофиране ниво 4 (това е, когато колата се справя с всички задачи по шофиране в определени зони, като например магистрали, без човешка намеса), воланът се сгъва надолу в арматурното табло. Autoliv твърди, че прибраният волан улеснява влизането и излизането от колата, а също така подобрява комфорта в кабината, като освобождава повече място. Вярваме на компанията по първия въпрос, но смятаме, че втората част е малко преувеличена.

Тъй като Autoliv е преди всичко доставчик на оборудване за автомобилна безопасност, безопасността на сгъваемия волан беше от първостепенно значение. При нормални ситуации на шофиране воланът има стандартна въздушна възглавница. При сгънат волан, стандартната въздушна възглавница се заменя от вторична възглавница, монтирана зад арматурното табло.

Новото колело ще се появи за първи път в предстоящото автономно превозно средство на Tensor, чието пускане на пазара е планирано за втората половина на 2026 г. Калифорнийската компания планира да продава напълно автономното електрическо превозно средство в Съединените щати, Европейския съюз и Близкия изток.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN