Google отделя 1 млрд. долара за обучение на AI в американски университети

Всички студенти над 18 ще получат достъп до специализираната платформа Google AI Pro

Google обяви инвестиция от 1 милиард долара в развитието на образованието в сферата на изкуствения интелект (AI) в Съединените щати. През следващите три години той ще финансира мащабни програми за обучение, насочени към над 100 университета и колежи в страната. В основата на инициативата е стремежът на Google да направи AI достъпна и полезна технология за всеки студент, като едновременно с това отговаря на нарастващата нужда от специалисти с дигитални умения в ерата на автоматизацията, предава Reuters.

Снимка: Getty Images / iStock

Централният елемент в тази инвестиция е новият Google AI for Education Accelerator, който ще предлага безплатни AI обучения и сертификати за кариерно развитие. Всички студенти над 18-годишна възраст в участващите институции ще получат достъп до Google AI Pro – безплатен 12-месечен абонамент, включващ иновативни инструменти като NotebookLM за водене на бележки, Deep Research за създаване на персонализирани анализи и Veo 3 за видео генериране чрез AI.

По думите на Морийн Хейманс, вицепрезидент на Google по обучението, мисията е студентите не просто да търсят отговори, а да изградят дълбоко разбиране с помощта на насочвано и персонализирано обучение.

Инвестицията е част от по-широкото усилие на Google да интегрира AI в образователната система чрез решения като Gemini for Education – версия на тяхното AI приложение Gemini, специално адаптирано за нуждите на ученици и преподаватели. Изграден върху най-новата версия Gemini 2.5 Pro, инструментът гарантира сигурност и защита на личните данни, като учебните институции сами управляват достъпа. Google подчертава, че потребителската информация не се използва за обучение на AI модели и не се преглежда от хора – стъпка, която цели да затвърди доверието в технологията.

Снимка: iStock

Компанията разширява и функционалността на Google Classroom, като интегрира AI решения безплатно за всички училища, използващи Google Workspace for Education. Нововъведенията включват автоматично генериране на речникови списъци с дефиниции и примери, както и интелигентни инструменти за подпомагане на преподавателите в създаването на учебни материали. Хейманс подчерта, че технологиите трябва да подкрепят всеки учащ, независимо от произхода му, и че отговорността за бъдещето на AI е споделена.

