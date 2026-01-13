Списък на устройства, които ще станат опасни за употреба през 2026 г.

Поддръжката на тези устройства ще бъде прекратена през 2026 г.

Ако сте потребител на смартоф на Xiaomi трябва да действат бързо, за да избегнат рискове за сигурността. Китайският производител е очертал планове за 2026 г., според които редица модели ще достигнат така наречения статус „Край на жизнения цикъл“, което означава, че вече няма да получават актуализации за сигурност или системни надстройки, пише N1.

Поддръжката на тези устройства ще бъде прекратена през 2026 г.:

Засегнати са модели от 2022 г., включително основната марка Xiaomi и подмарките Redmi и Poco:

Poco X5 Pro 5G: 6 февруари 2026 г.

Redmi 12C: 10 март 2026 г.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro: 17 март 2026 г.

Redmi Note 12 5G: 23 март 2026 г.

Redmi Note 12 Pro: 20 април 2026 г.

Poco F5 и Poco F5 Pro: 9 май 2026 г.

Xiaomi 12 Lite: 1 юли 2026 г.

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro: 13 октомври 2026 г.

Poco C65: 6 ноември 2026 г.

Защо липсата на актуализации е проблем?

Въпреки че телефоните ще продължат да работят, без актуализации за сигурност новооткритите уязвимости остават отворени за атакуващите, които могат да ги използват, за да инсталират зловреден софтуер или да откраднат данни. Особен проблем са банковите приложения, които след известно време биха могли да блокират достъпа до устройства без актуални актуализации поради изисквания за сигурност.

Xiaomi предлага максимум четири години поддръжка за тези устройства, което е значително по-кратко в сравнение със Samsung, Google или Fairphone, които обещават седем години актуализации за своите топ модели. От юни 2025 г. новият регламент на ЕС за екодизайн ще предписва поне пет години актуализации за нови устройства, но моделите от 2022 г. не попадат под този регламент, пише списание Fenix .

