Технологии Робо-кучета доставчици се появяват по улиците

Робо-кучета доставчици се появяват по улиците

Технологии

bTV Бизнес екип

Пазарът на бързи доставки търси все по-ефективни решения

Пазарът на бързи доставки търси все по-ефективни решения за последната миля. В Швейцария това търсене доведе до партньорството между Just Eat Takeaway.com и местната роботостроителна компания RIVR, които стартираха пилотен проект с автономни „робо-кучета“ по улиците на Цюрих, съобщава Euronews. 

Какво представляват „робо-кучетата“?

Снимка: RIVR

Роботите са колесно-крачещи хибриди, оборудвани с технологията Physical AI – система, която им позволява:

  • да изкачват стълби и да заобикалят препятствия като кофи за боклук или тревни площи;

  • да се придвижват сред пешеходци, автомобили и велосипедисти със скорост до 15 км/ч;

  • да работят при дъжд, сняг, високи температури и вятър.

Всяка доставка се следи в реално време, а при необходимост устройството може да бъде управлявано дистанционно.

Наши съседи създадоха „дигитален близнак“ на Черно море

Докъде стига експериментът?

„Ние сме първата услуга за доставки по заявка в Европа, която тества хибридни роботи с Physical AI“, съобщиха от компанията.  Засега машините обслужват поръчки от местния ресторант Zeki’s World, но според компанията:

Какви са следващите стъпки?

Снимка: RIVR

Главният изпълнителен директор на RIVR Марко Белонич вижда проекта като естествена част от градския пейзаж на бъдещето:

„Нашето сътрудничество с Just Eat Takeaway.com е поглед към бъдеще, в което автоматизацията се слива органично с градовете и помага на хората да получават това, от което се нуждаят, тогава, когато се нуждаят.“

RIVR планира в перспектива роботите да бъдат използвани не само за топла храна, но и за колети, стоки и хранителни продукти.

