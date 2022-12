Краят на легендата: Последният 747 напуска завода на Boeing

747 все още служи като Air Force One, самолетът на американския президент

След 53 години и повече от 1570 самолета, последният Boeing 747 трябва да слезе от поточната линия в щата Вашингтон. Това официално е краят на класическия самолет, който някога бе наричан „Кралицата на небето".

Снимка: twitter/boeing 747

Някога новаторският джъмбо джет, с отличителната изпъкналост на втория етаж, е може би най-забележителният и популярен самолет, създаван някога от Boeing. Той беше толкова голям, че с него се превозваха космически совалки от пистите за кацане в Калифорния до мястото за изстрелване във Флорида.

Снимка: twitter/Aviation industry. . Много филми, включително класиката на Джеймс Бонд от 1973 г. „Live and Let Die“ представят самолета или декори, направени да изглеждат като първокласен салон на точно този модел. 747 все още служи като Air Force One, самолетът на американския президент.

. Авиокомпаниите се отдръпнаха от експлоатацията на самолети с четири изразходващи гориво двигателя като 747. Конкурентът на марката Airbus се отказа от собствения си двустепенен джъмбо джет, A380 още през 2019 г.

Boeing сигнализира през 2020 г., че ще спре производството на 747, дори във варианта му на товарен самолет, тъй като клиентите купуваха или по-икономичния товарен самолет 777, или спестяваха пари, като преаработваха бившите пътнически самолети 747 като товарни. Компанията все още не е обявила планове си какво ще се случи с фабриката в Еверет, Вашингтон, където се създава 747, но се очаква тя да я остане отворена.