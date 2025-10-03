Никола Калев: „Изкуственият интелект не е хайп — той е новият двигател на продуктивността“

Тази есен той е сред говорителите на Crossroads 2025

Никола Калев е основател на Insightshive и практик в сферата на Изкуствения интелект с над 10 години опит. Пътят му към Изкуствения интелект започва не в лаборатория, а в бизнеса — при обработка на огромни файлове с милиони редове. „Там видях колко стойност дава правилната автоматизация и обобщаване на данни,“ казва Никола.

След международен бизнес в Германия, той се връща в България и стъпка по стъпка изгражда кариера в ML/AI (машинно самообучение/Изкуствен интелект), днес със фокус върху реални резултати за FMCG (бързооборотни стоки) и CPG (consumer packaged goods – стоки за масова консумация) индустриите.

Тази есен Никола е сред говорителите на Crossroads 2025 — най-голямата стартъп конференция в България: 17–19 октомври, НДК (над 3 000 участници, Хакатон по Изкуствен интелект, Web3 трак, инвеститори и партньори от региона). Регистрация: www.startupbulgaria.eu/crossroads.

„Има ли реален бизнес в Изкуствения интелект — или е просто хайп?“

Никола Калев: Занимавам се с AI от преди да се нарича „AI“ — тогава му казвахме machine learning. Днес шумът е около генеративните модели, но стойността идва от спестеното време и системната автоматизация. Това са огромни възможности за бизнес, стига да решаваш конкретен проблем.

Как избра върху какво да работиш?

НК: Съвсем случайно попаднах на проблем във FMCG (бързооборотни стоки), който изглеждаше решим с Изкуствен интелект. Винаги съм настоявал екипите да автоматизират всичко възможно — оттам дойде и идеята за дигитализация на ключов процес във FMCG/CPG (стоки за масова консумация).

Най-големите предизвикателства при стартиране

НК: Няколко са, и на първо място бих казал отказа от сигурността в корпоративния свят. Работата в корпорация носи със себе си облаги и е доста трудно човек да направи избор да се откъсне от тях. След това идва страничните гласове и това са гласовете на най-близките хора до теб, които звучат по следният начин — „А сега какво ще пише в CV-то“, което допълва още несигурност. Следващото най-трудно нещо е да намериш хора, с които да вървиш по „несигурния“ предприемачески път.

Съвет към хората на кръстопът: корпорация → стартъп

НК: Бих ги посъветвал доста добре да премислят тази стъпка, и каква стойност биха дали накрая на деня. Това ми звучи като преди 10 години, когато всеки правеше онлайн магазин. Към днешна дата, не знам колко от тези онлайн магазини съществуват.

Може ли у нас да се направи глобална компания?

НК: Иска ми се да вярвам, че е възможно. Все още не мога да дам конкретен отговор, но съм тръгнал по пътя и се надявам в най-скоро време да мога да отговоря.

Как се прави продукт с Изкуствен интелект?

НК: Много ми се иска да кажа, че е лесно, но не е. Както при всеки продукт, най-важното за един продукт е каква стойност доставя на клиента и как цялата система работи в синхрон. Правенето на синхрон е най-ценното и тук Изкуственият интелект не може да помогне.

Какво предстои за Insightshive?

НК: Най-важното за нас е да продължим да общуваме с клиентите, да разбираме очакванията им и да предлагаме решения, които са подходящи за тях. Искаме това да се случва бързо, за да спестим на индустрията доста ценно време, което може да бъде вложено в много по-ценни дейности.

Практичен поглед: къде Изкуственият интелект „печели“ днес

Операции и данни: автоматизация на повтаряеми задачи; обобщаване на огромни масиви (CSV/ERP/CRM); извличане на качествени инсайти.

автоматизация на повтаряеми задачи; обобщаване на огромни масиви (CSV/ERP/CRM); извличане на качествени инсайти. Маркетинг и поддръжка: генериране на съдържание; анализ на обратна връзка; интелигентни помощници.

генериране на съдържание; анализ на обратна връзка; интелигентни помощници. Ограничения: физическият свят (инсталации, поддръжка на място) и контекст с висок риск — там Изкуственият интелект е асистент, а не агент.

Панел на Crossroads 2025: Leaving Corporate → Building a Startup: The Playbook to Beat the Odds

Участници: Огнян (Oggy) Василев, Боряна Бошнакова, Стефан Трифонов, Никола Калев

Формат: Панел (45 мин) • Трак: Starting

За кого е: Хора, които обмислят да напуснат стабилна позиция и да стартират компания.

Ще покрием:

Тайминг, runway и справяне с не-конкурирай/интелектуална собственост

Избор на съоснователи и първи клиенти преди да напуснеш

да напуснеш Първоначални модели на финансиране и управление на риска

Майндсет, мрежа за подкрепа, какво да правиш / да избягваш в първите месеци

Очаквайте откровен разговор за това как реално се „прескача пропастта“ от корпорация към собствен продукт — с примери от първа линия.

Регистрация: www.startupbulgaria.eu/crossroads

Бележки по термините

FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) — бързооборотни стоки.

— бързооборотни стоки. CPG (Consumer Packaged Goods) — стоки за масова консумация.

— стоки за масова консумация. Изкуствен интелект — технологиите и методите за автоматизирано „учене“ и вземане на решения от компютърни системи (вкл. машинно самообучение и генеративни модели).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN