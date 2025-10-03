Никола Калев: „Изкуственият интелект не е хайп — той е новият двигател на продуктивността“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Никола Калев е основател на Insightshive и практик в сферата на Изкуствения интелект с над 10 години опит. Пътят му към Изкуствения интелект започва не в лаборатория, а в бизнеса — при обработка на огромни файлове с милиони редове. „Там видях колко стойност дава правилната автоматизация и обобщаване на данни,“ казва Никола.
След международен бизнес в Германия, той се връща в България и стъпка по стъпка изгражда кариера в ML/AI (машинно самообучение/Изкуствен интелект), днес със фокус върху реални резултати за FMCG (бързооборотни стоки) и CPG (consumer packaged goods – стоки за масова консумация) индустриите.
Тази есен Никола е сред говорителите на Crossroads 2025 — най-голямата стартъп конференция в България: 17–19 октомври, НДК (над 3 000 участници, Хакатон по Изкуствен интелект, Web3 трак, инвеститори и партньори от региона). Регистрация: www.startupbulgaria.eu/crossroads.
Никола Калев: Занимавам се с AI от преди да се нарича „AI“ — тогава му казвахме machine learning. Днес шумът е около генеративните модели, но стойността идва от спестеното време и системната автоматизация. Това са огромни възможности за бизнес, стига да решаваш конкретен проблем.
НК: Съвсем случайно попаднах на проблем във FMCG (бързооборотни стоки), който изглеждаше решим с Изкуствен интелект. Винаги съм настоявал екипите да автоматизират всичко възможно — оттам дойде и идеята за дигитализация на ключов процес във FMCG/CPG (стоки за масова консумация).
НК: Няколко са, и на първо място бих казал отказа от сигурността в корпоративния свят. Работата в корпорация носи със себе си облаги и е доста трудно човек да направи избор да се откъсне от тях. След това идва страничните гласове и това са гласовете на най-близките хора до теб, които звучат по следният начин — „А сега какво ще пише в CV-то“, което допълва още несигурност. Следващото най-трудно нещо е да намериш хора, с които да вървиш по „несигурния“ предприемачески път.
НК: Бих ги посъветвал доста добре да премислят тази стъпка, и каква стойност биха дали накрая на деня. Това ми звучи като преди 10 години, когато всеки правеше онлайн магазин. Към днешна дата, не знам колко от тези онлайн магазини съществуват.
НК: Иска ми се да вярвам, че е възможно. Все още не мога да дам конкретен отговор, но съм тръгнал по пътя и се надявам в най-скоро време да мога да отговоря.
НК: Много ми се иска да кажа, че е лесно, но не е. Както при всеки продукт, най-важното за един продукт е каква стойност доставя на клиента и как цялата система работи в синхрон. Правенето на синхрон е най-ценното и тук Изкуственият интелект не може да помогне.
НК: Най-важното за нас е да продължим да общуваме с клиентите, да разбираме очакванията им и да предлагаме решения, които са подходящи за тях. Искаме това да се случва бързо, за да спестим на индустрията доста ценно време, което може да бъде вложено в много по-ценни дейности.
Участници: Огнян (Oggy) Василев, Боряна Бошнакова, Стефан Трифонов, Никола Калев
Формат: Панел (45 мин) • Трак: Starting
За кого е: Хора, които обмислят да напуснат стабилна позиция и да стартират компания.
Ще покрием:
Очаквайте откровен разговор за това как реално се „прескача пропастта“ от корпорация към собствен продукт — с примери от първа линия.
Регистрация: www.startupbulgaria.eu/crossroads
