„Мъртъв ли си?“: Приложението за необвързани печели милиони потребители

Приложението е едно от най-продаваните платени приложения в App Store

В Китай мобилно приложение, което проследява дали потребителите са все още живи, бързо се изкачва в класациите на App Store на Apple в категорията платени приложения, разчитайки на нарастващите страхове за това какво се случва, когато хората живеят сами.

Приложение, наречено „Are You Dead?“, моли потребителите да потвърждават, че са добре всеки ден, като натискат голям зелен бутон. Ако даден отчет не бъде записан в продължение на два последователни дни, системата автоматично изпраща имейл до лицето, посочено като контакт за спешни случаи.

„Лек инструмент за сигурност“



В Apple Store разработчиците описват приложението като „лек инструмент за сигурност“, предназначен за хора, живеещи сами, за „установяване на невидима защита чрез система за ежедневна регистрация и механизми за спешни контакти, което прави самостоятелния живот по-безопасен и по-спокоен“.

Приложението беше пуснато миналата година като безплатно приложение и постепенно се издигна до едно от най-продаваните платени приложения в App Store, като в началото на януари стана най-продаваното платено приложение в Китай. В момента цената му е осем юана, или около едно евро.

Предлага се на международния пазар под името „Demumu“ и е сред двете най-продавани платени приложения в категорията инструменти в Съединените щати, Сингапур и Хонконг. Според медийни съобщения, популярността му в чужбина се дължи главно на китайските емигранти.

Популярността му идва във време, когато Китай наблюдава рязко увеличение на броя на хората, живеещи сами, съобщава Euronews.

Скоро 200 милиона необвързани

Според доклад на изследователския институт „Бейке“, публикуван от China Daily, броят на хората, живеещи сами в Китай, се очаква да достигне между 150 и 200 милиона до 2030 г.

„Тези хора е вероятно да изпитват силно чувство на самота поради липсата на хора, с които да общуват, с постоянно безпокойство, че могат да се случат непредвидени събития, без никой да знае за тях“, каза пред Financial Times един от тримата основатели на приложението, който се представи като г-н Лу.

Самотата като риск за здравето

Световната здравна организация (СЗО) признава социалната изолация като рисков фактор за тревожност, лошо психично здраве и повишена смъртност, особено сред възрастните хора.

Самотата е широко разпространен проблем и в Европа. Според проучването на ЕС за самотата от 2022 г. повече от една трета от европейците се чувстват самотни.

Данните на Европейския съюз от 2024 г. също показват, че над 75 милиона домакинства са съставени от самотни хора без деца.

