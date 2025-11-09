Край на ерата на хаштаговете: Какво движи Instagram днес?

Алгоритъмът развива съдържание, което предизвиква коментари, споделяния, запазвания и разговори

Главният изпълнителен директор на Instagram, Адам Мосери, потвърди това, което мнозина маркетолози отдавна подозираха – хаштаговете вече не работят така, както преди. В продължение на години те се смятаха за тайното оръжие на дигиталния растеж. Просто добавяш 20–30 тагa под публикацията и чакаш последователите да се увеличат. Днес обаче тази стратегия е остаряла. Мосери ясно заяви, че хаштаговете повече не увеличават обхвата и не влияят на алгоритъма по начина, по който някога го правеха.

Причината за това е развитието на самата платформа. Алгоритъмът на Instagram вече поставя акцент върху качеството на съдържанието, ангажираността на потребителите и техните навици за търсене, вместо върху самите тагове. Функции като раздела „Последни“ изчезнаха, което отне основния механизъм, чрез който публикациите можеха да бъдат открити чрез хаштагове. Освен това много от популярните тагове, като #love или #fitness, се превърнаха в спам полета без стойност, а прекомерната им употреба дори може да навреди на доверието към даден профил, пише realtop.

На мястото на хаштаговете идва нов подход – SEO оптимизацията в Instagram. Платформата вече функционира като търсачка, която разчита на ключови думи в надписите, описанията и алтернативния текст, за да разбере съдържанието. Това означава, че вместо да се залага на хаштагове, маркетолозите трябва да използват ясни, естествени фрази, които отговарят на начина, по който потребителите търсят информация в приложението.

Днес ангажираността е новата валута на Instagram. Алгоритъмът възнаграждава съдържание, което предизвиква коментари, споделяния, запазвания и разговори. Важни са не броят на хаштаговете, а реакциите и времето на задържане – ако зрителите изгледат видеото до край или прегледат всички кадри в карусел, шансът публикацията да достигне до повече хора е по-голям. Също така, постоянството и автентичният глас на марката се оказват по-важни от всякакви алгоритмични трикове.

За да се адаптират, създателите трябва да променят стратегията си: да спрат да губят време с дълги списъци от хаштагове, да използват подходящи ключови думи, да насърчават коментарите, да оптимизират видеата за задържане и да изграждат общности чрез диалог, сътрудничество и лично общуване. Най-важните метрики вече не са показванията по тагове, а споделянията, запазванията и задържането на аудиторията.

В крайна сметка, ерата на хаштаговете в Instagram официално е към своя край. Те изпълниха своята роля – помогнаха на ранните създатели да се утвърдят и популяризираха нови тенденции. Но сега, както казва Мосери, не таговете, а съдържанието, стратегията и автентичната връзка определят успеха в платформата.

