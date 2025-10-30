Денонощен офис с кафе на повикване: JPMorgan откри нов небостъргач за 3 млрд. долара

Сградата е 60-етажна и може да побере до 10 000 души при пълен капацитет

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън говори по време на церемонията по откриването на новата глобална централа на банката в Мидтаун Манхатън. Той прави всичко възможно, за да върне служителите обратно в офиса — и да ги убеди да прекарват повече време там. Новият небостъргач на стойност 3 милиарда долара е проектиран така, че да направи работата на място по-привлекателна, като предлага 19 ресторанта и разнообразие от кафенета, от които служителите могат да поръчват напитки чрез специално приложение.

Сградата е 60-етажна и може да побере до 10 000 души при пълен капацитет. В нея има фитнес център, фирмен магазин и биометричен достъп, а достъпът е възможен денонощно. По думите на Дейвид Арена, ръководител на отдела за корпоративни недвижими имоти на банката, новата централа ще служи като модел за бъдещите офиси на JPMorgan по света. „Опитахме се да подготвим сградата за бъдещето“, заяви Арена във вторник пред CNBC.

Архитектът Норман Фостър, известен с проекти като централата на Apple в Калифорния и кулата Хърст в Манхатън, сподели, че този проект може да надмине предишните му постижения. Миналата седмица той каза пред The Wall Street Journal: „По отношение на свободното време, развлеченията и начина на живот, всяко ниво на тази кула издига стандартите отвъд всичко, което сме правили досега.“

Снимка: iStock

Според CNBC, възможностите за хранене включват заведения като английския пъб Morgan’s, веган ресторант със звезда Мишлен и кафене с протеинови шейкове, разположено в ретро Airstream ремарке. Кулата предлага 50% повече площ в сравнение с предишните имоти на JPMorgan, уточни Арена. Шестгодишната реконструкция на централата е символ на визията на Даймън за работа лице в лице, която според него е решаваща за креативността и развитието на младите служители.

Даймън сподели пред The Journal, че той и други ръководители са участвали активно в проектирането на сградата. Арена дори го нарече „главен архитект“ на проекта. Като твърд поддръжник на работата от офиса, Даймън е наблюдавал обновяването на 125 000 работни места в глобалната структура на JPMorgan през последните пет години, а още 75 000 са в плановете. „Възприемаме сградата като инструмент за привличане на таланти“, казва Арена. „Работното място трябва да бъде дестинация – място, което си струва пътуването до офиса, и което предлага по-добро изживяване за служители, клиенти и гости.“

