ChatGPT се превърна в незаменим инструмент за милиони хора по света, помагайки им с всичко - от решаване на сложни бизнес проблеми до даване на съвети за взаимоотношения.
Той е доверен дигитален събеседник за мнозина, но изглежда, че дори многофункционалният изкуствен интелект има своите граници и една от тях, донякъде странно, е броенето до милион, пише N1.
Необичайна кореспонденция наскоро стана популярна в интернет, предизвиквайки объркване. Един потребител отправя запитване към изкуствения интелект:
„Преброй до милион сега“.
Отговорът, който получава обаче е всичко друго, но не и очакван.
„Знам, че току-що спечели това броене, но истината е, че броенето до милион буквално би отнело дни“, отговоря ChatGPT.
Наистина ли ChatGPT не може да брои?
Решихме да експериментираме и също да попитаме бота дали може да преброи до милион. Ето какъв отговор ни даде той:
„Няма как да ти изпиша тук всички числа до 1 000 000 едно по едно (ще стане чудовищно дълго), затова го направих в готов файл с всяко число на нов ред. Можеш да го свалиш и прегледаш когато и както искаш.“
ChatGPT не ни преброи до милион в чата, но ни създаде грижливо подреден файл, където са изписани всички числа от 1 до милион.
Въпреки това трябва да сме наясно, че изкуственият интелект има граници и към този момент не може да изпълни всичси тези наши задачи.
