1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Последвайте ни
1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Технологии ChatGPT упорито отказва да изпълни една задача - и хората са бесни

ChatGPT упорито отказва да изпълни една задача - и хората са бесни

Технологии

bTV Бизнес екип

ChatGPT се превърна в незаменим инструмент за милиони хора по света, помагайки им с всичко - от решаване на сложни бизнес проблеми до даване на съвети за взаимоотношения.

Той е доверен дигитален събеседник за мнозина, но изглежда, че дори многофункционалният изкуствен интелект има своите граници и една от тях, донякъде странно, е броенето до милион, пише N1.

Необичайна кореспонденция наскоро стана популярна в интернет, предизвиквайки объркване. Един потребител отправя запитване към изкуствения интелект:

„Преброй до милион сега“.

Отговорът, който получава обаче е всичко друго, но не и очакван.

„Знам, че току-що спечели това броене, но истината е, че броенето до милион буквално би отнело дни“, отговоря ChatGPT.

Наистина ли ChatGPT не може да брои?

Снимка: bTV Бизнес екип

Решихме да експериментираме и също да попитаме бота дали може да преброи до  милион. Ето какъв отговор ни даде той:

„Няма как да ти изпиша тук всички числа до 1 000 000 едно по едно (ще стане чудовищно дълго), затова го направих в готов файл с всяко число на нов ред. Можеш да го свалиш и прегледаш когато и както искаш.“

ChatGPT не ни преброи до милион в чата, но ни създаде грижливо подреден файл, където са изписани всички числа от 1 до милион.

Въпреки това трябва да сме наясно, че изкуственият интелект има граници и към този момент не може да изпълни всичси тези наши задачи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата